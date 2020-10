Trump odmítá účast v dálkové debatě, byla by to prý ztráta času

Washington - Americký prezident Donald Trump řekl, že je pro něj nepřijatelná virtuální televizní debata s jeho demokratickým rivalem v boji o Bílý dům Joem Bidenem a že se takové akce nezúčastní. Byla by to prý ztráta času. To, že se oba politici za týden nestřetnou před televizními kamerami tváří v tvář, oznámili dnes organizátoři prezidentských debat. Rozhodnutí přichází za situace, kdy prezident a řada lidí z jeho okolí jsou v izolaci kvůli pozitivním testům na koronavirus.

"Na virtuální debatu nepůjdu," řekl Trump v rozhovoru s televizí Fox Business poté, co Komise pro prezidentské debaty (CPD) oznámila, že on a Biden se jí zúčastní "každý na jiném místě". Debata naplánovaná na příští čtvrtek se měla původně konat ve floridském Miami.

"Nebudu ztrácet čas virtuální debatou. To není to, o čem debaty jsou, sedět za počítačem a debatovat. Je to směšné. A pak vás odstřihnou, kdykoli se jim zachce," pokračoval Trump v dnešním interview konaném po telefonu. Šéf jeho volebního štábu Bill Stepien, který měl také pozitivní test na virus SARS-CoV-2, poté oznámil, že "místo toho uspořádáme mítink".

CPD dnes uvedla, že pro dálkový duel se rozhodla "s cílem ochránit zdraví a bezpečí všech zúčastněných". U Trumpa podle oficiálních informací test prokázal koronavirovou infekci před týdnem, desítky hodin po první televizní debatě s Bidenem. Demokratický kandidát se podle všeho nenakazil, na rozdíl od mnoha lidí, kteří byli s Trumpem minulý týden v kontaktu.

Bidenův tým tento týden uváděl, že druhá debata je v původním formátu možná jen v případě souhlasu zdravotnických expertů, a dnešní oznámení CPD v bezprostřední reakci přivítal. Biden později postup Trumpova tábora komentoval tak, že jej nelze brát jako definitivní.

"Nevíme, co prezident udělá. Mění názor každou sekundu. (...) Myslím, že se budu řídit doporučeními komise. Jestliže on odejde a udělá si mítink, pak nevím, co budu dělat," řekl bývalý viceprezident novinářům. Deník The New York Times v této souvislosti upozorňoval na vyjádření jednoho z poradců amerického viceprezidenta Mikea Pence, které možnost Trumpovy účasti v debatě ponechávalo ve hře. "Doufáme, že (organizátoři) nakonec začnou vyjednávat, abychom měli možnost slyšet, jaké jsou jejich obavy," řekl Marc Short.

Zda je Trump po koronavirové infekci stále nakažlivý, nelze s jistotou tvrdit. Poradci v Bílém domě nicméně v souvislosti s jeho pondělním návratem z nemocnice dostali instrukce, aby na schůzky s prezidentem chodili v ochranném vybavení včetně rukavic a pláště.

Dnes Trump řekl, že si myslí, že už není vůbec nakažlivý. Stepien zase v prohlášení tvrdí, že Trump by v termínu druhé debaty měl za sebou "vícero negativních testů" na koronavirus. O jaké informace se toto tvrzení opírá, není jasné. Američtí novináři podotýkají, že Bílý dům stále odmítá sdělit, kdy měl prezident naposledy negativní test.

Problémy s covidem-19 Trumpa donutily k izolaci v čase vrcholící předvolební kampaně, která se pro něj podle čerstvých průzkumů preferencí nevyvíjí vůbec dobře. Třetí a poslední televizní duel s Bidenem byl naplánovaný na 22. října. Hlavním termínem prezidentských a dalších voleb je 3. listopad, možnost předčasného hlasování ale už napříč Spojenými státy využily miliony lidí.