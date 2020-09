Trump nominoval do Nejvyššího soudu Coneyovou Barrettovou

Washington - Americký prezident Donald Trump si za kandidátku na novou soudkyni Nejvyššího soudu USA vybral konzervativní soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou. Oznámil to v Růžové zahradě Bílého domu za přítomnosti soudkyně. Jeho volba není překvapivá; mnoho amerických médií už předem s odvoláním na své zdroje informovalo, že právě tato konzervativní soudkyně federálního odvolacího soudu v Chicagu by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela minulý týden ve věku 87 let.

Prezident uvedl Coneyovou Barrettovou jako "ženu jedinečných výsledků" a "jeden z nejskvělejších a nejnadanějších právnických mozků" USA. Zdůraznil také její "nezlomnou věrnost" ústavě Spojených států.

Trumpovu kandidátku, která by se stala teprve pátou ženou mezi soudci Nejvyššího soudu, bude muset potvrdit ještě Senát, ve kterém mají jeho republikáni většinu. Demokraté prezidentovu snahu o jmenování nástupkyně Baderové Ginsburgové ještě před listopadovými prezidentskými volbami ostře kritizují. Podle nich by měl volné místo u Nejvyššího soudu obsadit až nový šéf Bílého domu.

Schválení konzervativní soudkyně by posílilo konzervativní většinu v devítičlenném tribunálu v poměru šesti ku třem.

Trump od svého zvolení jmenoval už dva soudce Nejvyššího soudu - v roce 2017 Neila Gorsucha a o rok později Bretta Kavanaugha.

Nominace 48leté katoličky a matky šesti dětí, která je známou odpůrkyní potratů, by podle agentury AFP mohlo před nadcházejícími prezidentskými volbami upevnit Trumpovu pozici v konzervativním táboře.