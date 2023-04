Trump: Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát

Palm Beach (USA) - Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového v Americe mohlo stát, uvedl v noci na dnešek bývalý prezident USA Donald Trump ve svém prvním projevu poté, co byl v úterý jako jediný exprezident v amerických dějinách obžalován. Spojené státy jsou podle něj na cestě do pekla a celý svět se jim směje. Tvrdí, že se ničeho nedopustil. Jediným zločinem podle něj je to, že neohroženě bránil USA před lidmi, kteří se je snaží zničit.

Šestasedmdesátiletý politik, který se bude příští rok opět ucházet o zvolení prezidentem, také znovu zaútočil na newyorského prokurátora Alvina Bragga, který má jeho případ na starosti. Obvinil ho z "masivního zasahování do voleb" a z toho, že ho chtěl "dostat za každou cenu" ještě předtím, než o něm a o případu cokoliv věděl, na což stovky Trumpových příznivců v jeho floridském sídle Mar-a-Lago reagovaly bučením.

Zábrany miliardář neměl ani ve vyjádřeních týkajících se soudce Juana Merchana, přestože ten ho v úterý napomenul kvůli jeho expresivním slovům na adresu účastníků procesu. "Mám Trumpa nenávidícího soudce, který má Trumpa nenávidící manželku," uvedl projevu, který trval necelých 30 minut, což je, jak poznamenávají američtí novináři, na jeho poměry pozoruhodně krátká doba.

Na začátku vystoupení shromáždění příznivci, včetně několika členů rodiny, 45. amerického prezidenta přivítali hlasitým potleskem a skandováním USA, USA. Trump k nim hovořil před dvojící amerických vlajek a stylem, jako by byl na některém ze svých předvolebních mítinků. Tradičně také zopakoval řadu nepravdivých tvrzení, například o milionech neplatných hlasů ve volbách v roce 2020, v nich podlehl Joeu Bidenovi.

I z tohoto důvodu například televize NBC News přenos po několika minutách přerušila, když upozornila na Trumpovy "lži". Zároveň uvedla, že pokud se v projevu vrátí k obžalobě, bude v přenosu pokračovat. Některé další americké televize vystoupení exprezidenta vůbec nevysílaly.

"Lidé, kteří si zapnuli televizi v očekávaní, že Trump bude mluvit o obžalobě, mohou být překvapeni, že newyorskému případu věnoval jen velmi málo času. Místo toho recituje své obvyklé stížnosti na jiné případy, kterým čelí," shrnul jeden z novinářů listu The New York Times.

Trump se podle vyšetřovatelů snažil nezákonně ovlivnit prezidentské volby v roce 2016 tím, že zajistil výplatu tří osob výměnou za to, že budou mlčet o skutečnostech, které by mohly poškodit jeho kandidaturu. Konkrétně jde o 34 případů falšování obchodních záznamů, které se těchto plateb týkají. Peníze šly pornoherečce Stormy Daniels a modelce Karen McDougalové, které tvrdí, že s Trumpem měly poměr, a vrátnému z jeho mrakodrapu Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě.