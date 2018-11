New York - Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že udělí bývalému šéfovi svého volebního štábu Paulu Manafortovi milost. Řekl to v rozhovoru, který ve středu otiskl list New York Post. Manafort je ve vězení, vyšetřovatel FBI Robert Mueller ho obvinil z rozsáhlých finančních machinací a z nezákonného lobbingu.

"Nikdy jsme o tom nediskutovali, ale nevyloučil bych to. Proč bych to měl vylučovat?" prohlásil prezident. Mueller, který k Trumpově nelibosti pátrá po stopách ruského vlivu na americké prezidentské volby, prý Manaforta nutí ke lžím. "Když budeš mluvit pravdu, půjdeš za mříže," vyhrožuje prý Mueller.

"Řeknu vám, tohle je mccarthyismus!" řekl Trump s odkazem na kampaň bývalého senátora Josepha McCarthyho, který v 50. letech 20. století pořádal v USA hon na komunisty na základě anonymních udání. "Jsme v McCarthyho éře, a ta byla pro naši zemi špatná. Právě tam teď jsme, a to je strašné," konstatoval.

Manafort, který v roce 2016 vedl Trumpovu prezidentskou kampaň dva měsíce, není s pátráním po ruském vlivu na volby bezprostředně spojen. Muellerův tým nicméně soudí, že při vyšetřování údajných Manafortových daňových úniků, praní špinavých peněz a nezákonného lobbingu pro proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, by mohly některé informace o poměrech v Trumpově okolí vyjít najevo.

Trump se Manaforta zastává opakovaně, v rozhovoru pro New York Post o něm řekl, že je "skutečně velmi statečný". Muellerovo vyšetřování je podle prezidenta honem na čarodějnice, který by mělo co nejdřív skončit. "To by mohl v pátrání pokračovat až do smrti!" postěžoval si newyorskému listu.