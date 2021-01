Trump: Nechci žádné násilí, impeachment vyvolává velký hněv

Washington - Obnovená snaha zástupců Demokratické strany o odvolání prezidenta, tedy takzvaný impeachment, je "absolutně směšný" krok, který vyvolává ve Spojených státech ohromný hněv, prohlásil končící americký prezident Donald Trump. Ten bude pravděpodobně čelit ústavní žalobě za "podněcování vzpoury" v souvislosti s nedávnými nepokoji v Kongresu. Trump se dnes k násilnostem svých příznivců a k chystané žalobě před novináři vyjádřil poprvé, odpovědnost za události minulé středy nepřiznal.

Prezident čelí výzvám, aby kvůli počínání svých stoupenců několik dní před koncem svého funkčního období rezignoval. Když se jej na tento bod zeptal reportér agentury Reuters, Trump na otázku neodpověděl a řekl: "Nechci žádné násilí."

V důsledku vpádu jeho příznivců do sídla Kongresu zemřelo minulý týden pět lidí a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nyní varuje před dalšími násilnými protesty. Demokraté ve Sněmovně reprezentantů v souvislosti s událostmi minulé středy předložili návrh usnesení o ústavní žalobě na prezidenta za podněcování násilí. Obvinění vychází i z Trumpových výroků pronesených těsně před vypuknutím středečních nepokojů, kdy na shromáždění u Bílého domu vyzval příznivce k pochodu na Kapitol a opět je burcoval nepravdivými tvrzeními o prezidentských volbách.

Podle končící hlavy státu byl obsah daného projevu "naprosto vhodný". "Co se týče impeachmentu, je to vlastně pokračování největšího honu na čarodějnice v dějinách politiky. Je to směšné. Je to absolutně směšné," citovala jej agentura AP. "Myslím, že to vyvolává ohromné nebezpečí pro naši zemi a vyvolává to ohromný hněv," dodal.

Sněmovna by mohla novou ústavní žalobu schválit už ve středu, čímž by se Trump stal prvním americkým prezidentem, který impeachmentu čelil dvakrát. Před novináře dnes vystoupil poprvé po několika týdnech, a to při příležitosti odletu do Texasu. V jižním státě USA má na programu návštěvu vznikající zdi na hranici s Mexikem.