Trump nařídil likvidaci Solejmáního už loni, tvrdí Teherán

Teherán/Dillí - Americký prezident Donald Trump dal příkaz k likvidaci klíčového íránského generála Kásema Solejmáního už před sedmi měsíci. V Dillí to dnes prohlásil íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. Americké bezpilotní letadlo generála zabilo 3. ledna v Bagdádu a Írán o pět dní později zaútočil raketami na irácké základny, kde působí Američané. USA svými akcemi podle Rúháního poškodily bezpečnost Blízkého východu a měly by se omluvit. Zahraniční vojáci by měli z regionu odejít.

Zaríf dnes překvapivě řekl, že Irán nežádal stažení amerických vojáků z Iráku, ačkoli předtím íránští politici uváděli, že jedinou odpovídající odvetou za Solejmáního smrt je odchod Američanů z regionu.

Zaríf rovněž prohlásil, že vraždou Solejmáního byl především poškozen boj proti teroristické organizaci Islámský stát.

Krátce po raketovém útoku spadlo v Teheránu ukrajinské letadlo mířící do Kyjeva a Íránci až po třech dnech přiznali, že stroj zasáhla jejich protivzdušná obrana. Při neštěstí zemřelo všech 176 lidí, kteří byli na palubě. Mnoho z nich byli Íránci nebo lidé s dvojím občanstvím. Po přiznání začaly v zemi protivládní protesty, protože Íránci nesouhlasili se zatajováním příčin pádu letadla.

Zaríf dnes přiznal, že důvodem demonstrací bylo to, že se lidem "lhalo" o příčině nehody, a jak poznamenala agentura AP, je první z íránských politiků, kdo označil zatajování příčin neštěstí za lež. V úterý Írán ohlásil v souvislosti s vyšetřováním zatčení několika lidí.

Rúhání: USA mohou za zhoršení bezpečnosti na Blízkém východě

USA svými akcemi poškodily bezpečnost Blízkého východu a měly by se omluvit. V televizním projevu to dnes řekl íránský prezident Hasan Rúhání. Zahraniční vojáci by podle něj měli z regionu odejít.

Prezident prohlásil, že američtí vojáci jsou v nebezpečí už nyní a vojáci států Evropské unie mohou být ohroženi v budoucnu. Spojené státy podle něj svými akcemi přispěly ke zhoršení bezpečnostní situace a měly by se Teheránu omluvit.