Trump nakonec podepsal balík stimulačních opatření s rozpočtem

Washington - Americký prezident Donald Trump po nečekaných průtazích podepsal stimulační balík na pomoc ekonomice zasažené pandemií covidu-19, který byl spojen s federálním rozpočtem na většinu příštího roku. Šéf Bílého domu stvrzení výdajových opatření oznámil v prohlášení v neděli večer místního času (v noci na dnešek SEČ) skoro týden poté, co prošla Kongresem. Prezidentovo váhání vyvolávalo sílící kritiku, napsala agentura AP.

Prodleva totiž znamenala několikahodinové přerušení dvou federálních programů podpory v nezaměstnanosti a výsledkem bude pravděpodobně zpožděný příchod dávek pro miliony Američanů. Zároveň bez Trumpova podpisu hrozil stav rozpočtové nouze, jenž mohl od úterý ochromit fungování federálních úřadů.

Soubor zákonů minulé pondělí schválily obě komory amerického Kongresu, podporu měl mezi špičkami republikánů i demokratů. Trump ale následně stimulační balík v objemu téměř 900 miliard dolarů (asi 19,3 bilionu Kč) zkritizoval jako "ostudu" a žádal úpravy, ačkoli předtím Bílý dům nedával najevo výhrady. Dlouhých vyjednávání v Kongresu se účastnil i Trumpův ministr financí Steven Mnuchin.

Prezident v posledních dnech uváděl, že krizový balík přihrává příliš mnoho peněz cizím zemím a opomíjí americké občany. Soubor opatření zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek 600 dolarů pro většinu Američanů, současný prezident však takovou částku označil za "směšně nízkou" a požadoval ji zvýšit na 2000 dolarů. Republikáni přitom štědřejší příspěvky odmítají a výši 600 dolarů navrhl na začátku měsíce ministr Mnuchin, píše zpravodajský web BBC.

Podle agentury Reuters zatím není jasné, proč Trump otočil a svůj podpis pod balík, o jehož podobě se republikáni a demokraté přeli několik měsíců, nakonec připojil.

Magazín Politico dnes v analýze napsal, že hlava státu výměnou za potvrzení návrhu nic nezískala. "To tedy byla pro prezidenta bizarní, trapná epizoda. Blokoval zákon, který vyjednala jeho administrativa. Neměl žádnou viditelnou strategii a žádné trumfy v ruce, což se také ukázalo. Vzdal to a nezískal nic, kromě několika dní pozornosti a chaosu. Lidé čekající na podporu dostali pár dní znepokojivé nejistoty," míní Politico.

Trump ve svém nedělním prohlášení o podpisu balíku trval na zrušení "nehospodárných" opatření, jakékoli škrty jsou ale nepravděpodobné. Také tvrdí, že Kongres slíbil přehodnocení normy poskytující právní ochranu internetovým platformám a prozkoumání "velmi významných volebních podvodů", ačkoli žádné zásadnější plány v tomto směru nejsou.

"Na cestě je mnoho dalších prostředků. Nikdy nepřestanu bojovat za americký lid!" dodal Trump, kterého 20. ledna v Bílém domě vystřídá Joe Biden. Končící prezident stimulační balík podepsal ve svém přímořském klubu na Floridě, kde tráví poslední dny.

Soubor podpůrných opatření je spojený s federálním rozpočtem v hodnotě 1,4 bilionu dolarů, který má zajistit provoz federálních úřadů do konce září příštího roku. Kdyby nebyl rozpočet schválen do dnešní půlnoci, začaly by federální úřady fungovat v omezeném rozpočtovém režimu.

Po stvrzení výdajových opatření na twitteru vyjádřil úlevu i republikánský senátor Mitt Romney. Jeho stranický kolega Pat Toomey předtím Trumpa varoval, že by si jej lidé mohli v budoucnu spojovat s "chaosem, utrpením a nevyzpytatelným jednáním". Nastupující prezident Biden zase o víkendu hovořil o "zničujících dopadech" případné absence balíku na oživení ekonomiky.

Federální vláda nyní mimo jiné může začít Američanům rozesílat dohodnuté přímé platby ve výši 600 dolarů. Ještě dnes by mohla demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů schválit zvýšení příspěvků požadované Trumpem. Podle agentury AP se ale čeká, že Senát, který kontrolují republikáni, bude stanovisko druhé komory Kongresu ignorovat.