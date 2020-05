Trump na twitteru zopakoval, že na rabování se odpovídá střelbou

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes na twitteru zopakoval, že na rabování se odpovídá střelbou. Obdobný tweet mu předtím společnost Twitter, která stejnojmennou síť provozuje, skryla, neboť prezidentova slova označila za glorifikaci násilí. Trump v nyní skrytém, ale stále dostupném tweetu napsal, že gauneři zneužívají smrt černocha George Floyda a že když se začne rabovat, tak se bude střílet. Floydova smrt, kvůli které již byl obviněn jeden ze zasahujících policistů, vyvolala v USA protesty proti policejnímu násilí.

"Rabování vede ke střelbě, proto byl také ve středu v noci v Minneapolis zastřelen jistý muž," napsal Trump. Odkázal tak na případ, kdy byl před vyrabovanou zastavárnou zastřelen muž. Podnik vzal útokem dav, který vyšel do ulic kvůli Floydově smrti.

"Nechci, aby se to dělo, což také vyjádření z minulé noci znamená. Bylo to řečeno jako fakt, ne jako prohlášení. Je to velmi prosté a nikdo jiný než nenávistníci a ti, kteří na sociálních sítích dělají problémy, by s tím neměl mít problém. Čest památce George Floyda!" napsal Trump.

Trump se tento týden dostal do sporu se společností Twitter, která jeho dřívější tweety týkající se korespondenčního hlasování označila za nepřesné. Dnes mu tweet o dění v Minnesotě skryla, ale ponechala ho dostupný po rozkliknutí.

"Právě jsem mluvil s guvernérem Timem Walzem a řekl mu, že za ním pevně stojí armáda. Nastanou-li potíže, převezmeme kontrolu, ale když začne rabování, začne střelba," uvádí kontroverzní Trumpův tweet. Podle společnosti Twitter tento příspěvek porušuje pravidla sítě, jelikož "glorifikuje násilí".

Po několika hodinách Trump na twitteru napsal, že společnost Twitter nedělá nic, pokud jde o "lži a propagandu" Číny a krajně levicových demokratů. Twitter pak obvinil z cenzury republikánů a konzervativců a pohrozil mu regulací.

Nejnovější komentář Twitteru k Trumpovu příspěvku je hojně citovaný mimo jiné s ohledem na předchozí podobné výhrady společnosti, na které prezident reagoval podrážděně. Ve čtvrtek Trump nařídil přezkoumat zákon, který chrání sociální sítě před převzetím zodpovědnosti za obsah zveřejněný jejich uživateli. Učinil tak poté, co společnost Twitter označila několik jeho zpráv za nepřesné. Prezident při podepisování nařízení označil chování Twitteru za "politický aktivismus". Velké internetové platformy podle něj mají "nekontrolovanou moc" omezovat a cenzurovat.