Trump na shromáždění republikánů vyzval k podpoře loajálních kandidátů

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump na sobotním shromáždění republikánů ve státě Severní Karolína vyzval k podpoře takových kandidátů do příštích voleb do Kongresu, kteří jsou oddaní jemu a republikánským hodnotám. Podle agentury AP se očekává, že 74letý exprezident vystoupením odstartoval aktivnější fázi svého působení po odchodu z Bílého domu. Naznačil přitom, že by mohl znovu kandidovat na prezidenta v roce 2024.

"Přežití Ameriky závisí na naší schopnosti zvolit republikány na všech úrovních počínaje průběžnými volbami v příštím roce," řekl Trump ve více než hodinovém proslovu před zhruba 1200 republikánskými politiky a aktivisty v severokarolínském Greenville s poukazem na kongresové volby, které se konají vždy zhruba v polovině funkčního období prezidenta.

Po více než čtyřech měsících mimo prezidentský úřad a bez přístupu ke svým účtům na oblíbených sociálních sítích bývalý prezident doufá, že na podobných akcích bude znovu slyšen jeho hlas předtím, než se bude znovu ucházet o prezidentský úřad. Trumpovi poradci už plánují účast bývalého prezidenta na shromážděních ve státech Ohio, Florida, Alabama a Georgia, uvedla AP.

Někteří čelní představitelé Republikánské strany se však obávají, že vzestup protrumpovských kandidátů v příštích měsících by mohl republikánské úsilí o ovládnutí Kongresu v příštím roce ohrozit. Poslední prezidentské volby prohrál o sedm milionů hlasů poté, co si znepřátelil předměstské voliče tíhnoucí k republikánům, připomněla AP.

Trump svého sobotního vystoupení využil mimo jiné i ke kritice vládního epidemiologa Anthonyho Fauciho, který Američany vybízí k nošení roušek a byl také svého času skeptický vůči teorii, že koronavirus unikl z laboratoře v čínském Wu-chanu. Trump řekl, že Fauci "není skvělý lékař, ale je skvělý propagátor". "Ale mýlil se v téměř všech otázkách a mýlil se také ohledně Wu-chanu a laboratoři," vyjádřil své přesvědčení Trump.