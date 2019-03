Washington - Americký prezident Donald Trump pochválil Česko jako inovativní zemi, které se hospodářsky daří a která je schopna dobře bojovat proti kybernetickým hrozbám. Uvedl to dnes na úvod jednání s českým premiérem Andrejem Babišem v Oválné pracovně Bílého domu. Babiš na úvod jednání připomněl podíl USA na vzniku Československa v roce 1918 a řekl, že chce stejně jako Trump svou zemi pozvednout. Babiš je od roku 2011 prvním českým premiérem, kterého americký prezident přijal ve svém washingtonském sídle.

"Česká republika je skvělá země, velmi dobře se jí ekonomicky daří. Je to velmi bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi," řekl Trump. Vyzdvihl dobré vztahy mezi USA a Českem a spolupráci v obchodě nebo v otázkách kybernetické bezpečnosti.

Babiš, kterého do Bílého domu doprovodila manželka Monika, poděkoval Trumpovi a jeho ženě Melanii za přijetí. Vyzdvihl dlouhou historii vzájemných vztahů. "Naše země jsou spojenci od doby, kdy Spojené státy pomohly před sto lety ustavit Československo," řekl Babiš.

Český premiér vyzdvihl spolupráci se Spojenými státy v boji proti mezinárodnímu terorismu a ocenil i posilování obchodních vztahů. Češi jsou podle něj kreativní lidé s neomezeným potenciálem. "Rozumím plánu, jak obnovit velikost Ameriky," připomněl pak český premiér hlavní Trumpovo politické heslo. "Já chci totéž učinit s Českou republikou," dodal.

V Oválné pracovně se od počátku minulého století odehrávají všechna důležitá jednání amerických prezidentů. Trump a Babiš společně zasedli i s manželkami do křesel. Oba politici zhruba pět minut promlouvali k přítomným novinářům, na jejich dotazy, které se týkaly především americké domácí politiky, ale nereagovali.

Trump s Babišem měli v Oválné pracovně jednat zhruba dvacet minut až půl hodiny, poté bylo v plánu asi čtyřicetiminutové jednání české a americké delegace. Rozhovory se mají věnovat především obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií, zabývat by se státníci měli ale také mezinárodní situací a otázkami obrany a bezpečnosti. Je možné, že se budou věnovat i energetice.

USA a ČR se podle prohlášení Trumpa s Babišem shodují o Ukrajině

Spojené státy a Česká republika podporují svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny stejně, jako pokračování sankcí proti Rusku. Ve společném prohlášení to uvedli americký prezident Donald Trump a český premiér Andrej Babiš, kteří se dnes sešli v Bílém domě. Ocenili také odvahu a oběti, které vojáci USA a České republiky přinášejí při společné službě v Afghánistánu.

Dokument, který vydal Bílý dům, připomíná i historická výročí slavená letos v Česku - 30 let od sametové revoluce a 20 let od přijetí Česka do NATO. Věříme, že NATO je garantem transatlantické a evropské bezpečnosti, stojí v dokumentu, který také konstatuje, že pro zajištění kolektivní bezpečnosti musí všichni spojenci splnit svůj závazek dvouprocentních investic do obrany a modernizace svých ozbrojených sil.

Dále se v dokumentu hovoří o oddanosti vůči demokratickým hodnotám, individuální svobodě, právnímu řádu a nezávislým institucím. Oba státníci také sdílejí názor na to, že mír, bezpečnost a blahobyt závisí na spolupráci suverénních národů.

Za pilíř národní bezpečnosti jakékoli země USA a ČR v prohlášení označují energetickou bezpečnost. ČR a USA budou spolupracovat při výzkumu možné transformace energetického trhu a při prosazování diverzifikace energetiky v Evropě i v zajištění vzájemné bezpečnosti. Budeme společně prověřovat výhody rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě, stojí v dokumentu.

Dále se v něm hovoří také o spolupráci při zajištění spolehlivé telekomunikační sítě a redukování rizik zlovolné kybernetické aktivity. Prohlášení končí konstatováním hrdosti nad obchodními a investičními vztahy obou zemí a hovoří o odhodlání dále prohlubovat obchodní vztahy včetně pokročilého výzkumu a technické spolupráce.