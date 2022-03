Trump na konci mandátu pravděpodobně spáchal zločiny, uvedl federální soudce

Washington - Federální soudce v Los Angeles dnes vyjádřil názor, že Donald Trump se na konci svého prezidentského mandátu pravděpodobně snažil bránit Kongresu USA ve výkonu funkce a dopustil se tak těžkého zločinu. Stanovisko, o němž informují americká média, souvisí s událostmi z 6. ledna 2021, kdy vyvrcholila Trumpova neúspěšná snaha zneplatnit jeho porážku v prezidentských volbách. Verdikt, vydaný v souvislosti s vyšetřováním ze strany Kongresu, hovoří také o možné exprezidentově účasti na zločinném spiknutí.

Výroky o potenciálních Trumpových zločinech zahrnul soudce David Carter do příkazu adresovaného právníkovi Johnu Eastmanovi, který byl klíčovou postavou Trumpovy povolební kampaně. Ke konci jeho působení v Bílém domě se Eastman prezidentovi snažil radit, jak zabránit nástupu Joea Bidena do funkce hlavy státu. Soudce nyní Eastmanovi nařídil, aby předal zvláštnímu vyšetřovacímu výboru Sněmovny reprezentantů dokumenty, které kongresmani požadují.

"Tohle je ohromný verdikt," napsal na twitteru reportér webu Politico Kyle Cheney, který dohru 6. ledna u amerických soudů podrobně sleduje. "Mohlo by to být první soudní rozhodnutí v dějinách, které konstatuje, že úřadující prezident pravděpodobně spáchal trestné činy," dodal. Deník The New York Times (NYT) zase psal o významném úspěchu pro desetičlennou sněmovní komisi.

V dnešním příkazu se mimo jiné píše, že soud na základě důkazů hodnotí jako pravděpodobnější variantu, že "prezident Trump se pokusil nekalým způsobem zmařit společnou schůzi Kongresu 6. ledna 2021". Obě komory Kongresu se toho dne sešly, aby udělaly tradiční ceremoniální tečku za listopadovými prezidentskými volbami. Trump, který svou porážku nikdy neuznal a volby dodnes lživě označuje za zmanipulované, ovšem mimo jiné naléhal na tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, aby formální schválení výsledku zablokoval.

"Nezákonnost tohoto plánu byla zjevná," uvedl soudce Carter. Zároveň označil za pravděpodobné, že Trump a Eastman se dopustili zločinného spiknutí s cílem mařit práci Kongresu a spáchat podvod proti Spojeným státům. Snaha Trumpa zabránit schválení výsledku prezidentské volby podle Cartera představovala "převrat". Eastman ani Trump se k verdiktu ihned nevyjádřili.

Trump před volební schůzí Kongresu kromě nátlaku na viceprezidenta a zákonodárce také pokračoval v burcování svých voličů nepodloženými tvrzeními o podvodech s hlasy, načež 6. ledna dav lidí vtrhl do sídla zákonodárného sboru a schůze musela být přerušena. Tyto události vyšetřuje i federální ministerstvo spravedlnosti, zatím ale nedalo najevo, zda se chystá stíhat i samotného Trumpa. Sněmovna může stíhání pouze doporučit, přičemž podle NYT by takový krok mohl zvýšit tlak na ministra spravedlnosti Merricka Garlanda.

O tom, že zákonodárci by mohli stíhání bývalého prezidenta navrhnout, se spekuluje už delší dobu, přičemž podle agentury Reuters se nyní očekává, že na tento krok dojde. Vyšetřovací výbor Sněmovny reprezentantů soudu na začátku března předložil závěr, že Trump se po volbách podílel na kriminálním spiknutí a že se mohl společně se svými spojenci dopustit vícero různých trestných činů.

"Jakkoli se dál hromadí důkazy, že Trump a mnozí kolem něj se pokusili o převrat, je stále ohromující, když takový závěr písemně formuluje federální soudce," komentovala dnešní vývoj profesorka práv z vysoké školy Loyola Law School Jessica Levinsonová.

Donald Trump se dokázal prosadit v podnikání i v politice - Funkční období republikána Donalda Trumpa, který vydělal jmění v realitách, moderoval v televizi a byl spjat i se soutěžemi Miss, provázely od ledna 2017 kontroverzní momenty i nejednoznačný pohled samotných Američanů. Trump přišel s vizí America First (Amerika na prvním místě), kterou se ve funkci řídil. V předloňských volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem a volby uvrhly USA do politické krize, protože Trump je označoval za zmanipulované a prohlásil je za "největší volební podvod, jaký byl kdy ve Spojených státech amerických spáchán". - Po sečtení všech hlasů jich získal Biden přes 81 milionů a Trump přes 74 milionů, což jsou - díky rekordní volební účasti téměř 67 procent - dva nejvyšší výsledky v historii Spojených států. Trump opakovaně odmítl uznat porážku, jeho tým podal desítky žalob a podnětů. Společné zasedání obou komor Kongresu, které měly 6. ledna 2021 potvrdit Bidenovo vítězství, narušili Trumpovi příznivci, kteří na několik hodin ovládli budovu Kapitolu. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí a demokraté se následně rozhodli zahájit proces impeachmentu i přesto, že do konce Trumpova funkčního období zbývaly necelé dva týdny. - Do dějin se tak 45. prezident USA Trump mimo jiné zapsal i jako první hlava státu, která dvakrát čelila ústavní žalobě, takzvaném impeachmentu. Poprvé v prosinci 2019 za možné zneužití pravomocí a obstrukce vůči Kongresu v souvislosti s údajným nátlakem na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval syna tehdejšího favorita demokratů na nominaci do prezidentských voleb Bidena. Podruhé po prohraných volbách, kdy byl viněn z podněcování ke vzpouře v souvislosti s násilnostmi v Kongresu. V obou případech byl shledán nevinným. - Nejtěžší zkoušce svého prezidentství podle amerického tisku čelil v souvislosti s pandemií covidu-19. Terčem kritiky i z vlastních politických řad byl kvůli způsobu, jak na nákazu jeho administrativa reagovala a jak on sám o ní informoval. Na krizi s koronavirem navázala hospodářská recese a hlavně někdy i násilné nepokoje reagující na smrt černocha George Floyda, který zemřel předloni v květnu po zatýkání bělošským policistou. Podle části demonstrantů v USA převládá systémový rasismus, což Trump odmítal. Za úspěch na domácím poli prezident označoval daňovou reformu. Evergreenem byla Trumpova snaha o omezení migrace do USA. - Během Trumpovy éry se zhoršily vztahy USA s Čínou a Íránem, komplikované byly vztahy s Ruskem. Pozornost médií si Trump získal třemi schůzkami s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, předloni stály USA za navázáním styků mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a některými dalšími státy. - Pod Trumpovým vedením Spojené státy mimo jiné odstoupily od pařížské klimatické dohody, oznámily konec spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací či odstoupily od jaderné dohody s Íránem. Trumpův nástupce Biden poté řadu těchto rozhodnutí zvrátil. - Krátce před zahájením ruské invaze na Ukrajinu Trump označil počínání ruského prezidenta Vladimira Putina kolem Ukrajiny za chytré a geniální. O pár dní později ruskou invazi odsoudil a uvedl, že se za Ukrajince modlí. Podle Trumpa Putin využil Bidenovy slabosti a zaútočil. "Každý rozumí tomu, že by se tato strašlivá katastrofa nikdy nestala, kdyby naše volby nebyly zfalšované a kdybych já byl prezidentem," dodal Trump. Problémem podle bývalého prezidenta není to, že je Putin chytrý. "Pravým problémem je, že naši lídři jsou hloupí," řekl. - Trump se narodil 14. června 1946 v New Yorku, jeho matka pocházela ze Skotska, prarodiče z otcovy strany pak z Německa. Otec Fred se etabloval jako stavitel v newyorském Queensu, takže syn se mohl učit přímo u zdroje. Vojenská přípravka měla Trumpovu energii nasměrovat "pozitivním směrem". Následovala studia ekonomie na Pensylvánské univerzitě (1968). "Koketoval jsem s myšlenkou dělat herectví, ale reality byly mnohem lepší 'kšeft'," vysvětlil. - V roce 1976 se Trumpovi podařilo domluvit si osmdesátimilionový úvěr a ještě větší daňové úlevy a konečně "rozjet pořádný byznys". Jeho zlaté časy trvaly celá 80. léta, pak se ale Trump dostal do finančních potíží a jeho některé společnosti (například provozovatel kasin, firma Trump Entertainment Resorts či firmy spojené s nemovitostmi) opakovaně vyhlásily bankrot. Nyní jeho rodinné impérium The Trump Organization zahrnuje hotely, reality či golfová hřiště. - Od roku 2005 je potřetí ženatý, jeho manželkou je bývalá slovinská modelka Melania, rozená Knauvsová (51), s níž má syna Barrona. Jeho první manželkou byla podnikatelka Ivana Zelníčková, původem ze Zlína. Narodili se jim synové Donald a Eric a dcera Ivanka, která s manželem Jaredem Kushnerem působila v otcově administrativě. Druhou Trumpovou ženou byla herečka Marla Maplesová, s níž má dceru Tiffany.