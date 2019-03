Washington - Vyšetřování ruského vlivu na americké volby, které po dvou letech uzavřel zvláštní tým FBI, bylo zbytečné. V rozhovoru pro televizi Fox News to v noci na dnešek řekl prezident USA Donald Trump. Mezi vyšetřovateli byli podle něj stoupenci jeho protikandidátky Hillary Clintonové a celá věc byla součástí špinavé politické kampaně. Američtí demokraté vytrvale žádají zveřejnění plného textu Muellerovy zprávy.

Trump v rozhovoru poprvé obsáhleji reagoval na výsledky vyšetřování Roberta Muellera, které ho zbavilo podezření, že on sám nebo jeho lidé před volbami tajně spolupracovali s Ruskem. Spekulace, že by Moskva měla informace kompromitující jeho osobu, prezident rázně popřel. "O Rusku vám řeknu toto: Kdyby na mě něco měli, ukázalo by se to už dávno," řekl Trump.

Pro Kreml by podle prezidenta bylo výhodnější, kdyby volby vyhrála Clintonová. "Podíváte-li se na řadu různých věcí, Rusko by mnohem raději mělo Hillary než Donalda Trumpa, to vám tedy řeknu," konstatoval. Clintonová by prý omezovala těžbu ropy a zemního plynu v USA, která podle kritiků zatěžuje životní prostředí, což by posílilo pozice Ruska na globálních trzích.

Americké tajné služby naopak dospěly k názoru, že motivem ruských pokusů ovlivnit prezidentskou kampaň v USA bylo zvýhodnit Trumpa jako preferovaného favorita Moskvy. Prezident Vladimir Putin prý vůči Clintonové chová hlubokou nedůvěru, zatímco Trumpa opakovaně pochválil jako člověka na svém místě, který drží slovo.

Ukončení mise Muellerova týmu ve středu komentoval i James Comey, bývalý šéf FBI, kterého Trump v květnu 2017 uvolnil z funkce. Oficiálním důvodem byl způsob, jakým vyšetřovatelé postupovali ve věci služební elektronické pošty Hillary Clintonové rozesílané ze soukromých účtů. Trump sám ale veřejně přiznal, že Comeyho vyhodil kvůli jeho neústupnosti v kauze ruského vměšování.

Comey ve středu televizi NBC řekl, že tehdejší chování prezidenta mohlo bránit průchodu spravedlnosti, pokud bylo jeho motivem blokování aktivit FBI. Šlo by pak o trestný čin. Trump krátce nato v rozhovoru pro Fox News Comeyho označil za "příšerného chlapa". Zbavil by se ho prý tak jako tak, i když věděl, že jeho samého to může politicky poškodit.

Kongres žádá zveřejnění Muellerovy zprávy

Američtí demokraté vytrvale žádají zveřejnění plného textu zprávy vyšetřovatele Roberta Muellera o ruském vměšování do amerických voleb včetně veškerých podkladů, ale o rozsahu těchto dokumentů zatím v USA málokdo něco ví, upozornila dnes americká média. Soubor může zahrnovat terabity dat a stohy listin. Známý investigativní novinář Bob Woodward podle listu The New York Times odhaduje, že jen závěrečná Muellerova zpráva může mít tisíce stran.

Mueller a jeho tým vyšetřovatelů FBI při svém téměř dvouletém zkoumání nenašel důkazy o tom, že by Donald Trump nebo jeho spolupracovníci před volbami 2016 tajně koordinovali svůj postup s Ruskem. O závěrech vyšetřování zatím ve čtyřstránkovém memorandu informoval jen ministr spravedlnosti William Barr, který slíbil, že v příštích týdnech zveřejní Muellerovu zprávu v maximálním možném rozsahu - vyjma pasáží označených za tajné.

Muellerova skupina vyslechla 500 svědků, vydala 2800 soudních obsílek a provedla 500 domovních prohlídek. Shromáždila velké množství datových nosičů, počítačů a laptopů, souborů elektronické pošty, nemluvě o listinných důkazech. Podle agentury AP jde o tisíce, ne-li miliony kusů důkazního materiálu. Jen v případě Trumpova poradce Rogera Stonea má FBI k dispozici devět terabitů dat. Po vytištění by šlo o horu papírů vysokou 340 metrů.

Pokud by Kongres dostal všechno, oč žádá, musel by si najmout nové prostory. Demokratičtí zastupitelé ale na svém požadavku trvají, protože ministra Barra podezírají, že ve své souhrnné zprávě informace z Muellerova vyšetřování účelově filtroval. Pokud veškerou dokumentaci nedostanou, hodlají ji prý vymáhat soudně.

Veřejnost by podle agentury AP měly zajímat hlavně výpovědi předvolaných svědků, které obsahují bezprostřední informace lidí z nejbližšího Trumpova okolí. Na veřejnost se ale nejspíš nedostanou negativní informace o osobách, které nakonec nebyly obviněny, a detaily z vyšetřování, které ještě neskončilo.