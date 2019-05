Washington/Moskva - Americký prezident Donald Trump hovořil přes hodinu telefonicky se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o možnosti uzavření nové odzbrojovací smlouvy za účasti USA, Ruska a Číny. Oznámila to dnes ve Washingtonu mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Prezidenti rovněž besedovali o denuklearizaci Korejského poloostrova a situaci na Ukrajině a ve Venezuele, krátce pohovořili i o zprávě vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, která Rusko viní z pokusů ovlivnit americké volby. Podle Kremlu rozhovor trval půldruhé hodiny.

Trump a Putin se podle Sandersové zabývali smlouvou o omezení strategických zbraní uzavřenou v roce 2010 v Praze, jejíž platnost za dva roky vyprší. Smlouva nazývaná START omezila arzenály Spojených států a Ruska zhruba o třetinu na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných maximálně na 700 odpalovacích zařízeních. Prezidenti diskutovali o tom, zda je vhodné smlouvu prodloužit, či vypracovat novou za účasti další jaderné mocnosti Číny.

Trump v lednovém poselství o stavu unie prohlásil, že místo dosavadní smlouvy by bylo dobré dojednat novou úmluvu, která by zahrnovala Čínu a další státy. Rusko koncem dubna ústy kremelského poradce Jurije Ušakova dalo najevo, že je americkým návrhům otevřené. Čína zatím dialog USA a Ruska o strategických zbraních nekomentovala.

Prezident Trump dnes ve Washingtonu při setkání se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim řekl, že jednání o strategických zbraních se Čína "velmi chce" zúčastnit. "Mluvili jsme (s Putinem) o třístranné dohodě místo dvoustranné. S Čínou už jsem mluvil, velmi rádi by se stali součástí dohody," konstatoval Trump. Čína, Rusko a USA by měly vyrábět méně zbraní a dokonce by se měli části své "palebné síly" zbavit, dodal.

Sanderová novinářům řekla, že Trump s Putinem debatovali o výbušné situaci ve Venezuele a o stavu jednání se Severní Koreou, jejíž vůdce Kim Čong-un nedávno Rusko navštívil. Putin po jednání s Kimem prohlásil, že o jeho výsledku bude Washington informovat. Venezuele bylo dnes ve Washingtonu věnováno jednání ministra zahraničí Mikea Pompea, úřadujícího ministra obrany Patricka Shanahana a bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona. Shanahan po jednání řekl, že "všechny možnosti zůstávají otevřené".

Muellerova zpráva byla tématem jednání jen krátce, řekla Sandersová. Prezidenti o ni prý hovořili v souvislosti s tím, že vyšetřování ruského vlivu na volby skončilo.