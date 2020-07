Washington - Americký prezident Donald Trump v sobotním projevu ke Dni nezávislosti slíbil ochraňovat americké hodnoty a mluvil o porážce radikální levice, marxistů nebo anarchistů uvnitř Spojených států. USA si svůj největší svátek připomněly v době, kdy zemi trápí pandemie covidu-19 a některé státy hlásí rekordní počty nově nakažených. Podle Trumpa ale Američané udělali pokrok ohledně potírání nákazy.

"Pokračujeme v porážení radikální levice, marxistů, anarchistů, agitátorů, těch, kdo rabují, a lidí, kteří v mnoha ohledech nemají potuchy o tom, co dělají," řekl Trump během oslav Dne nezávislosti, na které pozval stovky zdravotníků a dalších představitelů profesí klíčových v boji s pandemií covidu-19. "Nikdy nedopustíme, aby rozlícený dav strhával naše sochy, vymazával naši historii, indoktrinoval naše děti," prohlásil Trump.

Účastníci demonstrací proti rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě v uplynulých týdnech na řadě míst Spojených států strhli sochy nebo pomníky historických osobností, které měly užitek z otrokářství nebo zastávaly rasistické názory. Vlnu nepokojů vyvolala smrt černocha George Floyda při zatýkání bělošským policistou v Minneapolisu. Protesty se konaly i v sobotu, a to například ve Washingtonu nebo New Yorku. Krátce před Trumpovým projevem uspořádalo protest u Bílého domu hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).

"Budeme ochraňovat americký způsob života, který začal v roce 1492, když Kolumbus objevil Ameriku," slíbil Trump, jenž se v letos na podzim bude ucházet o znovuzvolení.

Sochu Kryštofa Kolumba, rodáka z italského Janova, který se do zámoří vydal ve službách španělské koruny, v sobotu večer místního času strhli účastníci protestu v Baltimoru ve státu Maryland a hodili ji do vody v tamním přístavu. Je podle nich zodpovědný za genocidu a vykořisťování původních obyvatel Ameriky. Podobný osud potkal sochy tohoto mořeplavce v Miami na Floridě, ve městě St. Paul v Minnesotě nebo v Bostonu, kde vandalové soše urazili hlavu.

I když úřady na mnoha místech Spojených států kvůli šíření koronaviru masové oslavy Dne nezávislosti zrušily, Trump naopak do Washingtonu lákal lidi na "výjimečný večer" s leteckou přehlídkou a ohňostrojem. Nicméně na parkovou promenádu National Mall, kde se shromáždění konalo, přišlo podle agentury AP výrazně méně lidí než před rokem. Mnoho z nich, na rozdíl od hostů Trumpem pořádané oslavy na Jižním trávníku Bílého domu, mělo ochranné roušky a zachovávat bezpečné rozestupy nebyl problém.

Trumpův předpokládaný demokratický rival Joe Biden, který v administrativě někdejšího šéfa Bílého domu Baracka Obamy zastával post viceprezidenta, na twitteru napsal, že největším vlasteneckým činem na Den nezávislosti je nasadit si roušku.

Trump v souvislosti s koronavirou krizí řekl, že "jsme se naučili, jak plamen uhasit", a to i přes to, že Spojené státy před několika dny zaznamenaly denní rekord co do počtu nakažených a že je pandemie zasáhla nejvíce na světě. Podle údajů americké univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje, se koronavirem ve Spojených státech nakazilo 2,84 milionu lidí, z nichž téměř 129.700 infekci podlehlo. Dříve v sobotu Trump prohlásil, že jeho země je na cestě k "fantastickému vítězství" nad "příšernou epidemií z Číny".

V projevu Trump opět obvinil Čínu, že se šíření viru snažila ututlat, což Peking odmítá. "Čínské tajnůstkářství, podvádění a tutlání umožnilo (viru) rozšířit se do celého světa," řekl prezident. Zároveň pochválil pokrok a výjimečnost americké vědy. "USA budou mít řešení v podobě léků či vakcíny pravděpodobně dlouho před koncem letošního roku," uvedl.

Trump v reakci na ničení soch plánuje založit "zahradu hrdinů"

Americký prezident Donald Trump plánuje v případě svého zvolení na druhé funkční období založit Národní zahradu amerických hrdinů, která bude holdem nejdůležitějším osobnostem historie Spojených států. Záměr vytvořit sbírku soch "největších Američanů, kteří kdy žili", přichází v době, kdy se v USA vede debata o tom, zda po prezidentech, již měli užitek z otrokářství nebo zastávali rasistické názory, mají být pojmenovaná veřejná místa nebo zda na nich mají být jejich sochy.

Agentura AP napsala, že na Trumpově seznamu, o němž mluvil v pátek v projevu pod horou Mount Rushmore s obřím sousoším bývalých prezidentů USA, chybí kdokoliv z řad původních obyvatel současných USA nebo Hispánců. Prezident k vytvoření památníků osobností amerických dějin vydal exekutivní nařízení. Zástupci Bílého domu i ministerstva vnitra se odmítli vyjádřit k tomu, jak seznam vznikal. AP připomíná, že Trumpův plán může spadnout pod stůl, pokud by v listopadu v prezidentských volbách zvítězil Joe Biden, pravděpodobný kandidát demokratů.

Trump by v Národní zahradě amerických hrdinů rád viděl například "otce zakladatele" Spojených států, jako byli George Washington a Thomas Jefferson, někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana, hrdiny z druhé světové války Douglase MacArthura a George Pattona. Hnutí za práva Afroameričanů mají zastupovat sochy Martina Luthera Kinga mladšího a filantropky Harriet Tubmanové. Postavy mají být podle Trumpova záměru realistické, nechce, aby šlo o modernistická nebo abstraktní díla. Prezident mezi ty, kdo si takovou poctu zaslouží, zahrnul i ne-Američany, "kteří v historii významně přispěli k objevení, rozvoji, nezávislosti nebo budoucnosti Spojených států", uvedla na svých internetových stránkách britská BBC. Jde například o španělského mořeplavce Kryštofa Kolumba, kterého ovšem Indiáni za žádného hrdinu nepovažují, připomínají naopak, že jeho objevy vedly k zotročení a vykořisťování původních obyvatel bílými kolonizátory.

Trump v uplynulých týdnech opakovaně odsoudil svrhávání a ničení soch historických osobností během demonstrací kvůli rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě v souvislosti se smrtí černocha George Floyda při zatýkání bělošským policistou v Minneapolisu.