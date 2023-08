Trump má na kontě 91 obvinění, stala se z nich rutinní věc, píše tisk

Washington - Co bylo jednou bezprecedentní, je dnes podivně rutinní záležitostí. Tak komentuje deník The New York Times (NYT) vývoj právních problémů amerického exprezidenta Donalda Trumpa, který byl v noci na dnešek obviněn ve čtvrté trestní kauze za necelých pět měsíců. Další americká média se pozastavují nad rozsahem nové obžaloby ve státě Georgia a deník The Washington Post (WP) odhaduje, že vzhledem ke spletitosti případu pravděpodobně dojde na soud až po nadcházejících prezidentských volbách.

Velká porota v Georgii schválila 13 obvinění proti Trumpovi, což podle tisku posouvá na 91 počet obvinění, kterým exprezident čelí v součtu všech čtyř procesů. "Čtyři za pět měsíců, každá (obžaloba) v jiném městě. To by bylo znepokojivé pro kohokoli, nemluvě o někom jako Trump, kdo současně vyvažuje role trestně stíhaného a kandidáta na prezidenta," uvedla agentura AP.

Jak připomíná NYT, obžalování bývalého prezidenta Spojené státy do letošního roku nezažily, novota takové události však podle deníku nyní vyprchala. "Země neschopná udržet pozornost to už viděla třikrát a na toto divadlo si zvláštním způsobem zvykla," uvádí.

Podle analýzy NYT různí prokurátoři během posledních měsíců vykreslili obrázek "zločinného řádění epických parametrů" v podání bývalé hlavy státu, ovšem průzkumy nasvědčují tomu, že většina Američanů už na Trumpa dlouho předtím měla jasný názor. Situace je podle deníku dokladem toho, jak Trump od své úspěšné kandidatury na prezidenta změnil Spojené státy. "Kdysi se národ díval se znechucením na prezidentské kandidáty, kteří byli přistiženi při řízení v opilosti nebo při převzetí cizích citátů," píše se v komentáři.

Nová obžaloba je nejrozsáhlejší z těch vznesených proti Trumpovi, píše web Politico. Šéfka státního zastupitelství v nejlidnatějším okrese Georgie se rozhodla obvinit i proti 18 Trumpových spojenců, kteří se podle ní účastnili snahy nezákonně změnit výsledky voleb roku 2020. John Dean, který za úřadování prezidenta Richarda Nixona působil jako právník Bílého domu, kauzu v rozhovoru s televizí CNN označil za "mnohem větší než Watergate", v odkaze na skandál vedoucí k Nixonově rezignaci v roce 1974.

Politico v novém přehledu Trumpových procesů podotýká, že jeho snahy zvrátit porážku v Georgii byly zjevné a že prokurátorka Fani Willisová může počítat se spoluprací osmi republikánských aktivistů, kteří do nich byli zapojení. Jako slabiny obžaloby uvádí to, že podobně jako v ostatních případech kolem Trumpa jde o bezprecedentní trestní stíhání a že Trump se může hájit na základě ústavního práva na svobodu slova nebo tvrdit, že neměl zločinné úmysly, protože skutečně věřil, že volby v Georgii vyhrál.

Willisová uvedla, že bude žádat o termín hlavního líčení nejpozději za šest měsíců. Podle deníku WP je to ale ambiciózní plán a proces se pravděpodobně protáhne za volby v listopadu 2024. "Počet obviněných a Trumpův již tak nabitý právní kalendář z procesu činí silného kandidáta na to, že bude pokračovat po volbách roku 2024," napsal list. Také poznamenal, že na rozdíl od ostatních exprezidentových kauz by u soudu v Georgii měly být televizní kamery, pokud ovšem nedojde ke změně pravidel.