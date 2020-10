Trump má mírné příznaky covidu-19, preventivně bude v nemocnici

Washington - Americký prezident Donald Trump, u něhož se ve čtvrtek potvrdila nákaza koronavirem, bude v nejbližších hodinách vrtulníkem převezen do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Bethesdě nedaleko Washingtonu. Doporučili to z preventivních důvodů lékaři, informovala dnes agentura Reuters. Krátce předtím Trumpův lékař oznámil, že prezident má mírné příznaky nemoci covid-19, je unavený, ale jinak v dobré náladě.

Trumpův lékař Sean Conley dnes uvedl, že prezident dostal experimentální lék vyvinutý farmaceutickou společností Regeneron, u něhož se prokázaly dobré výsledky v klinických studiích u menšího počtu pacientů. Podle Conleyho dostává Trump i zinek, vitamín D, aspirin, famotidin a melatonin.

Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania měli ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus. "Dnes večer (ve čtvrtek), jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na covid-19. Okamžitě zahájíme karanténu a proces rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!" uvedl šéf Bílého domu na svém twitterovém účtu několik hodin poté, co přišla zpráva o nákaze u jeho poradkyně Hope Hicksové. Informaci o prezidentovi a první dámě záhy v prohlášení potvrdil Trumpův lékař Sean Conley.

Infekce se u Trumpa objevuje poté, co prezident dlouhodobě zlehčoval závažnost epidemie ve Spojených státech, připomněl list The New York Times (NYT). Vývoj podle listu uvrhl vedení Spojených států do nejistoty a vystupňoval zdravotnickou a ekonomickou krizi v zemi.

První dáma Melania na twitteru napsala, že má mírné příznaky covidu-19, celkově že se však cítí dobře a těší se na rychlé uzdravení.

U viceprezidenta Mikea Pence, který by v případě Trumpovy neschopnosti vykonávat úřad převzal prezidentské pravomoci, dnešní testy přítomnost viru SARS-CoV-2 neprokázaly. Oznámil to jeho mluvčí. Pence a jeho tým však podle zdrojů z Bílého domu budou od nynějška pracovat v jiných budovách než prezident, aby se snížilo riziko vzájemné nákazy. Viceprezident bude pokračovat ve svém předvolebním programu beze změny.

Spojené státy jsou nejhůře postiženou zemí v této pandemii, infekce se tam potvrdila už u 7,3 milionu lidí, z toho na 208.000 pacientů v souvislosti s nákazou zemřelo. Denně hlásí tato země s asi 330 miliony obyvatel desetitisíce nákaz a stovky mrtvých. Trump dlouhodobě situaci zlehčuje a rozporuje některá stanoviska zdravotnických činitelů, zatímco odráží kritiku, že je zodpovědný za vysokou bilanci obětí.

"Diagnóza znamená tvrdou ránu pro prezidenta, který se ze všech sil snaží přesvědčit americkou veřejnost, že to nejhorší z pandemie už mají za sebou," uvedla AP. Dodala, že Bílý dům nedokázal Trumpa uchránit před nákazou, přestože má přístup k "takřka neomezeným prostředkům". To prý povede k otázkám, zda je možné ve zbytku USA při obnovování ekonomických a společenských aktivit ochránit zaměstnance, studenty a širokou veřejnost.

Trumpův demokratický soupeř v nadcházejících volbách Joe Biden dnes na twitteru popřál společně se svou ženou Jill Trumpovi a první dámě rychlé zotavení. "Budeme se nadále modlit za zdraví a bezpečí prezidenta a jeho rodiny," napsal demokratický kandidát, který měl dnes dva testy na koronavirus negativní a pokračuje v plánovaném předvolebním programu.

Na předvolebním mítinku v Grand Rapids (stát Michigan) dnes ale Biden prohlásil, že Trumpova diagnóza je čerstvou připomínkou toho, že pandemii je třeba brát vážně. Biden také vyzval Američany, aby nosili roušky, a kritizoval prezidenta, že často roušku nenosil a pořádal velká volební shromáždění, kde nebyly dodržována bezpečná vzdálenost. "Buďte patrioti... což ale není o tom, být drsným chlapíkem," dodal Biden.