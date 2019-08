Trump kvůli sporu o Grónsko ruší návštěvu Dánska, Kodaň se diví

Washington - Americký prezident Donald Trump zrušil zářijovou cestu do Dánska, neboť premiérku Mette Frederiksenovou neoslovila jeho nabídka ohledně nákupu Grónska. Uvedla to agentura Reuters. Předsedkyně dánské vlády dnes označila rozhodnutí za politováníhodné, vztahy obou zemí to ale podle ní nenaruší. Výměnou za ostrov, který je autonomním územím Dánska, Trump navrhoval převzetí dánských subvencí a vysokou jednorázovou částku.

O Trumpově záměru koupit největší ostrov světa se zhruba 56.000 obyvatel informoval minulý týden americký list The Wall Street Journal (WSJ). "Dánsko je zcela výjimečná země s úžasnými lidmi, ale na základě komentářů premiérky Mette Frederiksenové, že nemá zájem prodej Grónska probrat, naši schůzku plánovanou za 14 dnů přeložím na jindy," napsal americký prezident na twitteru.

Trump měl Kodaň navštívit 2. a 3. září, tématem rozhovorů s Frederiksenovou měla být mimo jiné situace v Arktidě. Zástupce Bílého domu později uvedl, že americký prezident návštěvu zrušil.

Frederiksenová označila zrušení návštěvy za překvapivé a politováníhodné. Těšila se, že s americkým prezidentem probere možnosti, které rozvoj Arktidy přináší. Dobrým vztahům mezi oběma zeměmi ale podle premiérky zrušení návštěvy neuškodí.

List The Washington Post dnes napsal, že Bílým dům chtěl Kodani v rámci kontraktu nabídnout převzetí každoroční subvence, kterou dánská vláda autonomnímu Grónsku poskytuje. Jde o 600 milionů dolarů (asi 14 miliard Kč), které by se Washington zavázal vyplácet po neomezenou dobu. Kromě toho by Dánsko dostalo jednorázově vysokou částku, o jejíž výši se washingtonský list nezmiňuje. Navíc by Kodaň dostala řadu blíže neurčených pobídek.

"Tím, že byla takto přímočará, premiérka ušetřila mnoho výdajů a úsilí jak Spojeným státům, tak Dánsku. Poděkoval jsem jí za to a těším se, že se (setkání) uskuteční někdy jindy v budoucnu," napsal na twitteru Trump.

V neděli prezident řekl, že zájem o koupi Grónska má ze strategických důvodů, dodal však, že momentálně to není priorita. V pondělí na twitteru zavtipkoval fotomontáží, že v Grónsku nemíní postavit mrakodrap Trump Tower. Nedlouho poté oznámilo americké velvyslanectví v Kodani, že je připraveno na návštěvu prezidenta v Dánsku, uvedla agentura AP.

Pro Washington má Grónsko nemalý bezpečnostní význam, poznamenal WSJ. Letitá dohoda s Dánskem dává Spojeným státům prakticky neomezené právo využívat leteckou základnu Thule, která leží na grónském území asi 1200 kilometrů za polárním kruhem. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v květnu vyjádřil znepokojení nad "agresivním postojem" Číny a Ruska v Arktidě, která je potenciálně významnou lodní trasou a která je bohatá na přírodní zdroje.

Spojené státy mají s nákupem cizích území zkušenosti, i když poměrně dávné. V roce 1867 od carského Ruska koupily Aljašku, v roce 1803 od Francie rozsáhlé území kolonie Louisiana. Nabídku odkoupit Grónsko předložil Washington Kodani už v roce 1946, kdy za ostrov nabízel 100 milionů dolarů (v dnešních cenách 1,3 miliardy USD, přes 30 miliard Kč).