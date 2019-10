Trump: Kurdové nepomohli USA v Normandii, bojují o svoje území

Washington - I druhou světovou válku a spojenecké vylodění v Normandii ve středu zmínil prezident Donald Trump, když vysvětloval novinářům stažení amerických vojáků ze severovýchodu Sýrie, po kterém následoval turecký útok na Kurdy v této oblasti. Šéf Bílého domu čelí kritice, že svým rozhodnutím ponechal turecké armádě napospas bojovníky kurdských milicí, které pomohly v Sýrii porazit islámské radikály. Trump se hájil mimo jiné tím, že Kurdové bojují o své vlastní území a nepomáhali například v boji proti nacistickému Německu.

"Kurdové bojují o svoje území, jen abyste tomu rozuměli. Bojují o svoje území. A jak dnes (ve středu) někdo napsal v jednom velmi, velmi silném článku, nepomohli nám ve druhé světové válce, nepomohli nám s Normandií, například," řekl americký prezident v narážce na vylodění protihitlerovských spojenců v Normandii v roce 1944. "Kromě toho jsme vynaložili obrovské peníze na pomoc Kurdům co se týče munice, co se týče zbraní," dodal.

Článkem, na který ve své odpovědi Trump odkazoval, je podle deníku The Guardian pravděpodobně úterní text konzervativního komentátora Kurta Schlichtera s titulkem "kritici žasnou, zatímco Trump dodržuje slib o ukončení válek". "Řekněme si to na rovinu: Kurdové nám nepřišli na pomoc v Normandii nebo v Inčchonu nebo v Khe Sanh nebo v Kandaháru," uvedl autor. Poukázal tak na války, jichž se USA v minulosti zúčastnily v Asii. Vylodění v korejském Inčchonu v roce 1950 přispělo k zastavení postupu komunistických jednotek, v Afghánistánu bojovali Američané s Tálibánem o jeho baštu, jíž byl Kandahár. Ve vietnamském Khe Sanhu se střetli v době vietnamské války se severovietnamskou armádou.

Kurdské ozbrojené síly několik posledních let bojovaly společně s USA proti samozvanému Islámskému státu (IS) a ztratily přitom kolem 11.000 bojovníků. Turecko ve středu proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie zahájilo rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí.

Podle deníku The Washington Post byl ve středu Trump tázán i na to, zda rozhodnutí opustit Kurdy nemůže do budoucna Američanům zkomplikovat snahy o uzavírání vojenských spojenectví. "Ne, to se nestane. Aliance jsou jednoduché," odvětil šéf Bílého domu.