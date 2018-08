Washington - Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s agenturou Reuters obvinil Evropskou unii a Čínu z měnových manipulací. Prohlásil rovněž, že se mu nelíbí ani záměr americké centrální banky Fed zvyšovat úrokové sazby. V rozhovoru se věnoval i sociálním sítím, ke kterým řekl, že je velmi nebezpečné, když společnosti jako Facebook či Twitter regulují obsah na svých platformách. Prezident hovořil také o Turecku a Íránu a o tom, že se velmi pravděpodobně opět setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Uvedl, že by zvážil odvolání protiruských sankcí, pokud by Moskva podnikla kroky ke spolupráci s USA na řešení krizí na Ukrajině či v Sýrii.

Fed by měl být podle Trumpa vstřícnější. "Nejsem nadšený ze zvyšování úrokových sazeb, ne, nejsem nadšený," řekl prezident. Dodal, že pokud v této politice bude Fed pokračovat, bude centrální banku kritizovat. To se ihned odrazilo poklesem dolarového indexu na burze.

Fed chce úrokové sazby letos zvýšit čtyřikrát, prozatím tak učinil v březnu a v červnu. Další zvýšení analytici očekávají v září.

Trump se v rozhovoru opět kriticky vyjádřil o měnové politice EU a Číny. Řekl, že Číňané manipulují s jüanem a Evropané s eurem. Dodal, že když USA uvalily cla na dovoz čínského zboží, Čína uměle snížila cenu své měny.

Pokud jde o vývoj obchodních jednání s Pekingem, příliš od vzájemných rozhovorů svolaných na tento týden do Washingtonu neočekává. Řekl také, že nemá žádný časová rámec na ukončení obchodního sporu.

O evropské měnové politice kriticky hovořil Trump v minulosti opakovaně. Trumpův obchodní poradce Peter Navarra například letos prohlásil, že Německo slabé euro využívá na úkor Spojených států. Německá kancléřka Angela Merkelová následně uvedla, že Berlín na měnovou politiku Evropské centrální banky (ECB) nemá žádný vliv.

Na adresu Turecka Trump řekl, že mu nehodlá jakkoli ustupovat, aby se domohl propuštění amerického pastora Andrewa Brunsona, který v Turecku čelí obvinění z terorismu a špionáže. Dodal, že si nedělá starosti z toho, zda odvetní americké sankce proti Turecku poškodí evropskou ekonomiku.

"Myslím si, že je velmi smutné to, co Turecko dělá. Dělá strašnou chybu. Žádné ústupky nebudou," řekl.

Trump řekl, že se domníval, že s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem uzavřel dohodu, podle které Turecko propustí pastora výměnou za americkou pomoc s osvobozením turecké herečky Ebry Özkanové. Tu zadržel Izrael s obviněním, že pašovala peníze a materiál pro palestinské radikály z hnutí Hamás.

"Tu osobu jsem pro něj (Erdogana) získal. Očekávám od něj, že toho vskutku nevinného a skvělého muže, skvělého otce a skvělého křesťana pustí z Turecka," uvedl Trump. Özkanovou Izrael deportoval v polovině července. Židovský stát rovněž potvrdil, že o její propuštění Trump požádal. Ankara nicméně odmítá, že by s dohodou, o které se Trump zmiňuje, souhlasila.

Trump dále agentuře Reuters sdělil, že se s velkou pravděpodobností opět sejde s Kimem. Opět také obhajoval jejich společné červnové setkání v Singapuru, na kterém se Kim vyslovil pro jaderné odzbrojení, žádné termíny ale stanoveny nebyly.

"Zastavil jsem (severokorejské) jaderné testy, zastavil jsem (severokorejské) zkoušky balistických střel. Japonsko je nadšené. Co bude dál? Kdo to ví? Uvidíme, co se stane," dodal.

Trump tento měsíc řekl, že by se chtěl sejít s íránským prezidentem Hasanem Rúháním, pokud Íránci chtějí jednat o svém jaderném programu, nabídku ale Teherán odmítl. V komentáři nyní Trump prohlásil, že mu nezáleží, zda se s Rúháním setká.