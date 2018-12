Washington - Americký prezident Donald Trump dnes na twitteru opět kritizoval média; tvrdí, že o něm špatně informují v souvislosti s jeho úspěchy na syrském bojišti. Šéf Bílého domu je přesvědčen, že pokud by kdokoli jiný zatočil s teroristickým hnutím Islámský stát tak jako on, stal by se národním hrdinou.

"Pokud by kdokoli s výjimkou Donalda Trumpa udělal v Sýrii, která byla zaneřáděná Islámským státem, to samé, co já, byl by národním hrdinou," napsal Trump. IS je podle prezidenta takřka vyhnán. "A my pomalu stahujeme naše vojáky zpět domů k jejich rodinám, zároveň bojujeme proti zbytkům IS," poznamenal.

V sérii tweetů šéf Bílého domu zdůraznil, že je jediným člověkem v USA, který může říct, že přivádí domů vojáky, kteří vyhráli. "A za to o mně špatně píší," poznamenal.

Trump rovněž napsal, že v minulosti vedl kampaň za odchod ze Sýrie a dalších míst a že nyní se soustředí na to, aby se zbavil lživých médií a špatných generálů, kteří si na něj a na jeho fungující taktiku rádi stěžují.

V Sýrii působí asi 2000 amerických vojáků, kteří v boji proti IS podporují arabsko-kurdskou koalici SDF, jejíž hlavní součástí jsou kurdské milice YPG. Turecko ovšem YPG považuje za teroristickou organizaci napojenou na separatistickou Stranu kurdských pracujících (PKK), která působí na jeho území. Ankara pohrozila, že po stažení amerických vojáků ze severu Sýrie zahájí proti YPG ofenzívu.