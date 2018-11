Washington - Americký prezident Donald Trump kritizoval média za to, že podle něj bez povšimnutí ponechávají fakt, že důrazně odsoudil nenávistné chování a zaslepenost předsudky. Na středečním předvolebním mítinku na Floridě řekl, že se tak nelze divit tomu, když třetina Američanů považuje lživá média za nepřítele lidu. Trump hovořil s odkazem na sobotní masakr jedenácti židů v synagoze v Pittsburghu, za který podle některých kritiků nese odpovědnost, neboť se rázně nestaví proti nenávisti.

"Důrazně jsme odmítli nenávist, zaslepenost předsudky, rasismus a zaujatost ve všech jejich ošklivých formách," řekl Trump. "Ale média nestojí o vaše příběhy. Tohle není můj příběh, ale váš," vysvětlil, proč se domnívá, že média si jeho postoje nevšímají. "A kvůli tomuto považuje 33 procent obyvatel naší země lživé zpravodajství, a jsem velice nerad, že to musím říct, za nepřítele lidu," dodal.

Kritici tvrdí, že prezident svými tvrdými a spornými prohlášeními na adresu migrantů, žen či menšin pouze rozděluje americký národ a vyvolává napětí a nenávist ve společnosti. Trump to ale odmítá a argumentuje tím, že jen hovoří otevřeně bez politické korektnosti, která lidi nutí neříkat skutečnou pravdu.

Trump opakovaně kritizuje některé přední americké mediální domy, mimo jiné zpravodajské televize CNN, NBC a ABC či listy typu The New York Times a The Washington Post. Často také používá termíny lživá média nebo lživé zpravodajství. Novináře kritizovaných médií už několikrát označil za nepřátele lidu, což mu například letos v červenci vytknul list The New York Times. Vydavatel tohoto deníku na schůzce v Bílém domě Trumpa požádal, aby termín nepřítel lidu přestal vůči novinářům používat.

Po sobotním střeleckém masakru v Pittsburghu řada židovských představitelů i řadových občanů prezidenta vyzvala, aby do města nejezdil, dokud rázně neodmítne násilí a nenávist. Trump v úterý Pittsburgh navštívil, sešel se s přeživšími a uctil památku obětí. Během návštěvy se ve městě proti němu konala demonstrace několika stovek jeho odpůrců. Na mítinku na Floridě Trump řekl, že se mu nelíbilo, jak o tom média informovala. Dodal, že protesty byly ve skutečnosti jen malé a že se konaly daleko od míst, která navštívil.