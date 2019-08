Trump kritizoval automobilku GM kvůli aktivitám v Číně

Washington - Prezident Spojených států Donald Trump podrobil největší americkou automobilku General Motors (GM) kritice kvůli jejím aktivitám v Číně. Naznačil, že firma by měla začít s přesunem těchto aktivit zpátky do USA.

"General Motors, která kdysi byla gigantem Detroitu, je tam nyní jedním z nejmenších výrobců aut. Přesunuli velké továrny do Číny, než jsem nastoupil do úřadu. Stalo se tak navzdory pomoci, kterou jim USA poskytly. Měli by se nyní začít přesunovat zpátky do Ameriky?" napsal Trump na svém twitterovém účtu.

Podle agentury Reuters prezident zřejmě reagoval na zprávu televize Bloomberg News, že General Motors má v USA méně zaměstnanců než konkurenti Fiat Chrysler a Ford Motor.

"Čínské aktivity nejsou hrozbou pro pracovní místa v USA," uvedla firma v reakci na Trumpův tweet. Upozornila, že do svých aktivit v USA od roku 2009 investovala 23 miliard dolarů (543 miliard Kč).

Čína je největším automobilovým trhem na světě. General Motors loni v Číně prodala 3,6 milionu vozů, což odpovídalo 43 procentům jejího celosvětového prodeje.