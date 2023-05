Trump: Když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin

Washington - Když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlásil bývalý americký prezident Donald Trump během veřejné debaty pořádané stanicí CNN v New Hampshire. Trump rovněž uvedl, že by velmi pravděpodobně udělil milost většině z těch, kteří v lednu roku 2021 násilím vpadli do budovy Kapitolu.

Kaitlyn Boissoneauová je mladou voličkou republikánů, která bude ve volbách v roce 2024 volit prezidenta vůbec poprvé. Donalda Trumpa se během debaty zeptala, zda podporuje americkou vojenskou pomoc Ukrajině a jak by se vypořádal s hrozbou, kterou představuje ruský prezident Vladimir Putin. Trump na její dotaz odpověděl, že kdyby byl on prezidentem, k válce by nedošlo. "Pokud budu prezidentem, vyřeším tuto válku za jeden den, za 24 hodin," prohlásil Trump, který se již na podzim nechal slyšet, že se hodlá potřetí ucházet o Bílý dům.

Jak exprezident dodal, setkal by se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i právě s Vladimirem Putinem. "Oba mají slabé stránky a oba mají silné stránky a během 24 hodin by byla válka vyřešená. Bylo by po ní," řekl Trump.

Další z dotazů se týkal toho, zda by omilostnil útočníky na Kapitol. Bývalý prezident odpověděl, že by tak "s největší pravděpodobností" učinil, kdyby se stal v roce 2024 znovu prezidentem.

Trump již v minulosti opakovaně vyjádřil soucit s lidmi, kteří byli uvězněni kvůli podílu na výtržnostech z 6. ledna 2021. Nepokoje v sídle Kongresu v lednu 2021 vypukly ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou komor k výsledkům prezidentské volby. V té Trump nedokázal obhájit svůj mandát, porážku v souboji s demokratem Joem Bidenem ale neuznal a volby neustále označuje za zmanipulované. S projevem v tomto duchu vystoupil i těsně předtím, než tisíce jeho příznivců vtrhly do areálu Kapitolu. Události si nakonec vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných.

Bývalý americký vůdce během debaty znovu odmítl uznat, že prohrál prezidentské volby v roce 2020. Jak popsala CNN, místo toho opakoval nepravdivá tvrzení že byly volby zmanipulované. Moderátorka Kaitlan Collinsová se přitom snažila poukázat mimo jiné i na to, že i lidé z Trumpova volebního štábu uváděli, že volby proběhly spravedlivě. Jak Donald Trump následně dodal, výsledky prezidentských voleb v roce 2024 přijme v případě, že je bude považovat za "čestné".

Soudní porota tento týden v úterý rozhodla, že se Trump dopustil sexuálního zneužití, když před téměř 30 lety napadl bývalou novinářku Jean Carrollovou. Ta ho u soudu v New Yorku žalovala v občanskoprávním sporu a vinila ho ze znásilnění a také z pomluvy. Carrollová tvrdí, že ji Trump v roce 1996 znásilnil v převlékací kabince obchodního domu v New Yorku. Porota dospěla k závěru, že to se neprokázalo, Trump ale podle ní tehdy Carrollovou sexuálně zneužil.

Trump tato obvinění již několikrát odmítl a v debatě se CNN to zopakoval. Exprezident rovněž uvedl, že Carrollovou ani nezná. Jak následně dodal, nemyslí si, že by ho tento verdikt diskvalifikoval v jeho úsilí stát se prezidentem či že by rozsudek mohl mít vliv na ženy-voličky.