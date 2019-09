Trump: Kauza telefonátu je politická a stěžovatel nevěrohodný

Washington/Kyjev - Americký prezident Donald Trump dnes ostře reagoval na poslední vývoj kolem svého telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a výhrady k tomuto rozhovoru označil za součást politického boje a za hon na čarodějnice. Autor stížnosti, který pochází z prostředí tajných služeb, je podle Trumpa nedůvěryhodný a disponuje jen informacemi z druhé ruky. Podle deníku The New York Times dnes prezident v uzavřeném kruhu poznamenal, že zdroj či zdroje stěžovatele lze považovat za špióny, kteří spáchali vlastizradu.

"Whistleblower s informacemi z druhé ruky? To je další falešný mediální příběh. Podívejte se, co bylo řečeno ve velice příjemném, nenátlakovém telefonátu. Další hon na čarodějnice!," napsal Trump na twitteru.

Na této sociální sítí šéf Bílého domu rovněž obvinil demokratického šéfa výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb Adama Schiffa, že nemá žádnou důvěryhodnost a že si vymýšlí "pohádky", aby poškodil Republikánskou stranu. Schiff dnes předsedal jednání výboru, během nějž na otázky kongresmanů odpovídal úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Ten reagoval především na dotazy, proč Kongresu s takovým zpožděním předal stížnost na obsah prezidentova telefonátu, v němž Trump mimo jiné Zelenského žádal, aby Kyjev pokračoval ve vyšetřování jeho velkého demokratického rivala Joea Bidena a jeho syna.

Vedení demokratů v úterý rozhodlo o zahájení procesu přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, na prezidenta Trumpa. Hlavním bodem má být právě údajné překročení pravomoci hlavy státu při rozhovoru s nově zvoleným prezidentem Ukrajiny. Podle demokratů totiž Trump v podstatě žádal cizí mocnost, aby zasáhla do prezidentských voleb v roce 2020, kde může být Biden jeho soupeřem.

"Oni ty volby prohrají, vědí to, a taky proto tohle dělají," komentoval postup demokratů před novináři Trump.

Maguire dnes kongresmanům řekl, že identitu stěžovatele nezná a nezná ji ani prezident, který se prý na jméno autora při schůzce nezeptal. Deník The New York Times dnes ovšem napsal, že Trump informaci o autorství považuje za velice důležitou. Podle svědků dnes americký prezident při schůzce se zaměstnanci americké mise při OSN v užším kruhu řekl, že osobu, která poskytla stěžovateli informace, považuje v podstatě za "špióna". "Víte, co jsme dělávali ve starých časech, když jsme ještě věděli jak na špióny a na vlastizradu, že? Tenkrát jsme to řešili poněkud jinak, než teď," poznamenal podle listu prezident.

Kongres zveřejnil stížnost na telefonát Trump-Zelenskyj

Výbor pro kontrolu zpravodajských služeb americké Sněmovny reprezentantů dnes zveřejnil text udání stěžovatele z prostředí amerických tajných služeb na červencový telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Autor tvrdí, že Trump na Zelenského vyvíjel nátlak s cílem dosáhnout ukrajinského vyšetřování pravděpodobného demokratického kandidáta v amerických prezidentských volbách Joea Bidena a jeho syna. Upozorňuje také, že Bílý dům se později pokoušel ztížit přístup k plnému přepisu rozhovoru, což prý lze považovat za závažné riziko pro americkou národní bezpečnost.

Devítistránkový dokument zveřejnil výbor v redigované verzi ještě předtím, než před jeho členy začal vypovídat úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Větší část dokumentu se týká právě telefonátu mezi Trumpem a Zelenským, přičemž nejmenovaný stěžovatel se domnívá, že americký prezident zneužil svou pravomoc, aby se pokoušel vymoci si nátlakem spolupráci cizího státu v záležitosti, která se týká nadcházejících prezidentských voleb v roce 2020.

Autor stížnosti tvrdí, že informace ověřené z několika nezávislých zdrojů potvrzují, že v telefonátu Trump skutečně naléhal, aby Kyjev vyšetřoval jeho politického rivala, bývalého demokratického viceprezidenta Bidena a jeho syna Huntera, který působil v ukrajinské petrochemické společnosti Burisma Holdings. Vyšetřování by mohlo zvýšit Trumpovy šance na znovuzvolení v případě, že by Joe Biden získal demokratickou nominaci a stal se Trumpovým protikandidátem.

"Vícero zaměstnanců Bílého domu, kteří měli o hovoru přímé povědomí, mě informovalo, že po úvodní výměně zdvořilostí prezident využil zbytek telefonátu k tomu, aby prosazoval své osobní zájmy. Konkrétně se pokoušel na ukrajinského prezidenta vyvíjet nátlak, aby přijal opatření, která by mu pomohla při snaze o znovuzvolení v roce 2020," stojí v dokumentu. Podle autora byli úředníci obsahem hovoru "hluboce znepokojeni" a prý už v tom okamžiku začali řešit, co budou dělat dál vzhledem k "pravděpodobnosti, že byli svědky toho, jak prezident zneužil svůj úřad k osobnímu prospěchu".

Právě kvůli problematickému obsahu rozhovoru se podle tvrzení stěžovatele Bílý dům snažil co nejvíce ztížit přístup k plnému přepisu telefonátu. Přepis byl například odstraněn z elektronického systému, kde se takové dokumenty zpravidla ukládají, a místo toho se objevil v jiné databázi, která je určena pro tajné nebo citlivé informace.

"Od několika úředníků státního aparátu jsem se dozvěděl/a, že ve dnech následujících po telefonátu vysoce postavení zaměstnanci Bílého domu zasáhli, aby ztížili přístup k záznamům telefonátu, zejména k doslovnému přepisu hovoru, který byl jako obvykle pořízen příslušným oddělením Bílého domu," stojí ve stížnosti. Přemístění přepisu do přísněji zabezpečeného elektronického systému, který by měl sloužit výhradně pro dokumenty týkající se národní bezpečnosti, podle zdrojů stěžovatele Trumpova administrativa už jako metodu ochrany politicky citlivých záležitostí dříve použila.

Podle stížnosti Trump na ukrajinského prezidenta rovněž naléhal, aby ohledně vyšetřování Bidenových spolupracoval s Trumpovým osobním právníkem Rudym Giulianim a s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem. Giuliani se podle dokumentu několikrát sešel s poradci ukrajinského prezidenta.

"Od mnoha amerických úředníků jsem slyšel, že jsou hluboce znepokojeni tím, co vnímají jako obcházení standardního rozhodovacího procesu panem Giulianim," stojí ve stížnosti. Američtí diplomaté na Ukrajině prý při mnoha příležitostech museli vysvětlovat ukrajinským představitelům, jak mají chápat to, že se k nim z oficiálních zdrojů a od pana Giulianiho dostávají rozporné informace.

Autor stížnosti rovněž zmiňuje Trumpovo červencové rozhodnutí zmrazit 400 milionů dolarů určených na pomoc Ukrajině, které podle něj padlo bez jakéhokoli vysvětlení ze strany prezidenta. Trump rovněž v květnu nařídil viceprezidentovi Mikeu Penceovi, aby zrušil plánovanou cestu na inauguraci prezidenta Zelenského. Ačkoli pisatel netvrdí, že tyto události spolu souvisejí, naznačuje, že Trump mohl tyto kroky využít jako součást širší nátlakové taktiky vůči novému ukrajinskému vedení.

Šéf tajných služeb Maguire: Stěžovatel udělal správnou věc

Stěžovatel z prostředí amerických tajných služeb, který sepsal a odeslal kritickou zprávu týkající se telefonického rozhovoru prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem, "udělal správnou věc", řekl dnes v Kongresu úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Toho si k veřejnému slyšení předvolal výbor pro kontrolu tajných služeb Sněmovny reprezentantů, který se chce dozvědět, proč tajným službám trvalo tak dlouho, než dokument s třaskavým obsahem kongresmanům poskytly.

Na základě stížnosti takzvaného whistleblowera zahájilo vedení Demokratické strany přípravu ústavní žaloby na prezidenta. Domnívá se totiž, že šéf Bílého domu překročil své pravomoci, když v telefonátu s ukrajinským prezidentem naléhal na Kyjev, aby vyšetřoval předního demokrata Joea Bidena a jeho syna Huntera. Takové vyšetřování by Trumpovi mohlo pomoci v nadcházejících prezidentských volbách v roce 2020, v nichž se Biden může stát kandidátem demokratů.

Maguire, který šéfuje americkým tajným službám, způsob postoupení stížnosti Kongresu obhajoval a ve výboru řekl, že se přesně držel všech zákonných nařízení. Na dotaz demokratického kongresmana Andrého Carsona ale připustil, že je to poprvé, co rozvědky zadržovaly stížnost whistleblowera a nepostoupily ji okamžitě Kongresu, což média označila ze klíčový okamžik.

Autor (či autorka) svou stížnost datoval 12. srpnem a šéf tajných služeb musel vysvětlovat, proč trvalo tak dlouho, než do Kongresu dokument doputoval. A to navzdory tomu, že generální inspektor amerických tajných služeb Michael Atkinson, který stížnost jako první posuzoval, ji označil za "důvěryhodnou" a "naléhavou". Podle Maguirea byla prodleva způsobena "bezprecedentní situací", neboť předmětem stížnosti je prezident Spojených států, který může uplatnit své výsadní právo (executive privilege) neposkytovat informace Kongresu ani veřejnosti. Vedení tajných služeb proto věc dlouze konzultovalo s právníky.

Přesně tento postup ale během tiskové konference šéfovi tajných služeb vytkla předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Podle ní měl Maguire dokument ve stanovené lhůtě poskytnout příslušným výborům Kongresu a porušil zákon, když tak neučinil. Zároveň kritizovala to, že Maguire konzultoval věc s tím, koho se stížnost týká, tedy s prezidentem.

Jako první Maguirea dlouze vyslýchal šéf výboru Adam Schiff, který se ptal například na to, zda stížnost ukazuje na vážné zneužití pravomoci prezidentem Trumpem. Maguire se ale přímé odpovědi vyhnul a řekl pouze, že informace obsažené ve stížnosti považuje za "hodnověrné" a že její autor "jednal v dobré víře". Sdělil také, že by souhlasil s tím, aby stěžovatel mohl být vyslechnut v Kongresu, pokud by bylo zcela zaručeno, že nebude vyzrazena jeho identita. On sám prý jméno autora dokumentu nezná a nezná ho ani prezident Trump. Maguire připustil, že se s Trumpem sešel a o stížnosti hovořili, prezident se prý ale na jméno autora nezeptal.

Maguire se po skončení slyšení ve Sněmovně reprezentantů přesunul do Senátu, kde bude na dotazy zákonodárců odpovídat za zavřenými dvěřmi. Pozvání do senátního výboru dostal i generální inspektor amerických tajných služeb Atkinson, který se ohledně postupu kolem stížnosti dostal s Maguirem do sporu.