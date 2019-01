Právník a bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani na snímku z 20. listopadu 2016.

Washington - Americký prezident Donald Trump sdělil zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, že již nebude odpovídat na jeho dotazy týkající se kauzy ruského ovlivňování prezidentských voleb v roce 2016. Agentuře Reuters to ve středu řekl Trumpův právník Rudy Giuliani, podle něhož Mueller upozornil prezidenta na to, že by mohl mít na hlavu státu další otázky. Trump mu písemné odpovědi na první sérii dotazů zaslal v listopadu.

"Co se týče nás, je po všem," řekl Giuliani. "Nebyli jsme přesvědčeni, že by měli ještě nějaké neodpovězené otázky," doplnil na adresu Muellerova týmu.

Muellerovo vyšetřování, které trvá od předloňského května, se věnuje několika otázkám. Snaží se zjistit, zda se Moskva vměšovala do voleb a koordinovala své aktivity s Trumpovým štábem, ale i zda se Trump snažil již jako prezident vyšetřování bránit, například odvoláním šéfa FBI Jamese Comeyho. Dotazy, na něž Trump odpovídal v listopadu, se týkaly prvního tématu.

Guiliani prohlásil, že na otázky o možných Trumpových pokusech bránit výkonu spravedlnosti prezident odpovídat nehodlá. "Mohou mu poslat obsílku, jestli chtějí. Ale vědí, že proti tomu můžeme bojovat jako lvi," řekl právník.

Trump vytrvale opakuje, že jeho lidé s Rusy ovlivňování kampaně nedomlouvali a celou kauzu označuje za politicky motivovaný hon na čarodějnice.

Podle Giulianiho je nyní na tahu Mueller, který by měl co nejdříve přijít se závěry vyšetřování.