Trump jedná s Mayovou o obchodní dohodě, Huawei a ochraně klimatu

Londýn - Donald Trump dnes v poledne v sídle britských premiérů v Downing Street 10 zahájil pracovní jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Prezident na něm podle Bílého domu hodlá projednat budoucí obchodní vztahy obou zemí po odchodu Británie z Evropské unie a chce upozornit premiérku na rizika spojená s využíváním služeb čínské firmy Huawei. Mayová by měla zdůraznit význam pařížské dohody o ochraně klimatu. K jakým závěrům ale dospějí, je vzhledem k premiérčině neutěšené politické budoucnosti nejisté.

Mayová, která nedokázala Británii vyvést z EU na základě referenda z roku 2016, s Trumpem jedná nedlouho před svým odchodem z vedení Konzervativní strany i britské vlády. Trump dává najevo, že její postup při dojednávání podmínek brexitu neschvaluje a jako jejího nástupce otevřeně podporuje bývalého šéfa diplomacie Borise Johnsona. Ve víkendovém rozhovoru s deníkem The Sun Trump řekl, že Johnson by byl velmi dobrý premiér. Nevyloučil ani setkání s Nigelem Faragem, militantním vůdcem unijních odpůrců.

Vztah Trumpa k brexitu označuje část britského tisku za nejsledovanější téma návštěvy. Schůzka s Johnsonem nebo Faragem, kterou šéf Bílého domu před odletem nevylučoval, se zatím neuskutečnila a oba politici si údajně stěžují, že se je Mayová během Trumpova pobytu snaží izolovat. Televize Sky News dnes zveřejnila nepotvrzenou zprávu, že se Trump setká s ministrem životního prostředí Michaelem Govem, jedním z favoritů na post budoucího ministerského předsedy.

Televize CNN označila Mayovou vzhledem k jejímu brzkém odchodu z funkce za "chromou kachnu" a upozornila, že v programu Trumpovy návštěvy není setkání s premiérkou mezi čtyřma očima. Oba státníci se dnes scházejí u kulatého stolu za přítomnosti četných britských ministrů, z nichž nejspíš vzejde budoucí předseda britské vlády.

Brexit podle informací listu The New York Times bude ovlivňovat i jednání Mayové a Trumpa o nové obchodní smlouvě a o bezpečnostních otázkách. Prioritním tématem je problém čínské firmy Huawei, kterou americké zpravodajské služby podezírají z napojení na čínskou špionáž.

Státy využívající služeb Huawei by podle Bílého domu podstoupily mimořádné bezpečnostní riziko, které by mohlo vyústit v omezení výměny důvěrných informací s americkými partnery.

Podle listu The Washington Post se americký prezident zatím během svého pobytu v Londýně politickým tématům spíš vyhýbal a soustředil se na polemiku se svými odpůrci, zejména s londýnským starostou Sadikem Khanem. Tématu brexitu se zatím šéf Bílého domu nedotkl, upozornil list. "Je to obvyklý scénář. Před odletem do ciziny nešetří jízlivými komentáři a vyvolává kontroverze a chaos. Jakmile přistane, jen zřídka se snaží ovlivňovat světové události," napsal The Washington Post.

Mayová předala Trumpovi jako dar reprodukci Atlantické charty, společného prohlášení států bojujících proti nacistickému Německu, vydané na konferenci v Londýně 14. srpna 1941. Dokument, který visel na zdi válečného britského premiéra Winstona Churchilla, položil základ principům volného obchodu a kolektivní bezpečnosti v poválečném uspořádání západní Evropy a USA.

Střed Londýna plní odpůrci Trumpa, účast zaostává za očekáváním

Centrum Londýna dnes zaplnili odpůrci Donalda Trumpa, ale jejich počet zdaleka nedosahoval očekávané výše. Proti prezidentovi USA, který je v Británii na třídenní státní návštěvě, protestovalo na "karnevalu odporu" na Trafalgarském náměstí jen několik tisíc lidí. Dav byl podle přítomných novinářů mnohem méně početný, než při Trumpově první návštěvě ve funkci prezidenta loni v létě.

Podle některých předpovědí se mělo do protestu zapojit sto tisíc až čtvrt milionu účastníků. K zajištění veřejného pořádku londýnská policie povolala 2600 mužů. Původní plán organizátorů projít od Trafalgarského náměstí k parlamentu kolem sídla premiérky Theresy Mayové v Downing Street radnice nepovolila. Trasa pochodu měla proto k parlamentu demonstranty přivést podél břehu Temže.

V davu protestujících se objevila vtipná, občas ale i vulgární hesla. Agenturu Reuters zaujala velká postava Donalda Trumpa sedícího se spuštěnými kalhotami na zlatém záchodě. "Kliď se, Trumpe! Naši vlastní politiku si dokážeme podělat sami," stálo na plakátě poblíž.

Trumpův pobyt v britské metropoli se ani tentokrát, stejně jako při jeho loňské návštěvě, neobešel bez nafukovací karikatury šéfa Bílého domu. Obří, šest metrů vysoká figurína vzteklého batolete v plenách se krátce před polednem vznesla nad budovou britského parlamentu, kde dvě hodiny demonstrovala odpor Londýňanů proti návštěvě amerického prezidenta.

Protestující proti Trumpově návštěvě dnes podpořil londýnský starosta Sadiq Khan, který patří k nejhlasitějším kritikům amerického prezidenta. V rozhovoru pro televizi Sky News označil prezidenta za prototyp všech ultrapravičáků světa. Podle průzkumu sociologické služby YouGov Trumpa podporuje 21 procent Britů, mezi ženami má podporu dokonce jen 14 procent.

Ulice přiléhající k Downing Street, kde je sídlo ministerské předsedkyně Mayové, policie uzavřela. Protesty podle britských médií zorganizovali Trumpovi odpůrci v dalších 14 britských městech.