Trump je přesvědčen, že ho Senát znovu v impeachmentu osvobodí

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump je přesvědčený, že se nenajde dost republikánských senátorů na to, aby ho Senát v nadcházejícím jednání o ústavní žalobě, které čelí, uznal vinným. Trump se podle zpravodajské stanice CNN takto vyjadřuje při jednáních se svými poradci.

Senát dnes má jednat a hlasovat o ústavnosti impeachmentu na prezidenta, který už není v úřadě. Ve středu pak začne argumentace, na niž budou mít žalující strana a obhájci každý po 16 hodinách. Zatím se počítá s tím, že argumentace potrvá až do víkendu. Protože většina pozorovatelů soudí, že jak demokraté, tak republikáni chtějí mít impeachment co nejdříve za sebou, o vině by se mohlo hlasovat příští týden.

Trump se nyní podle CNN zaměřuje na to, jak potrestat deset republikánských členů Sněmovny reprezentantů, kteří 13. ledna v Sněmovně hlasovali spolu s demokraty pro vznesení žaloby. Trump se podle ní dopustil podněcování ke vzpouře, když dlouhodobým odmítáním výsledku prezidentských voleb a projevem před posledním potvrzením tohoto výsledku v Kongresu povzbuzoval své stoupence k násilí tvrzením o ukradených volbách. Vedlo to 6. ledna k útoku na Kapitol.

Teď údajně leží Trumpovi na srdci oněch deset republikánských poslanců, kteří hlasovali pro žalobu a k nimž patří dcera někdejšího viceprezidenta Liz Cheneyová. Trump podle jednoho z poradců chce, aby tato skupina byla pohnána k odpovědnosti za to, že "se obrátila proti národu". Poradce citovaný CNN upozornil, že je to další příklad Trumpova překrucování pravdy, jelikož to byl on, kdo se snažil zvrátit vůli voličů neuznáním voleb.

Všeobecně se počítá s tím, že se v Senátu nenajde potřebná dvoutřetinová většina k usvědčení Trumpa, jelikož republikáni mají 50 ze 100 křesel a v hlasování o námitce proti projednávání žaloby se v lednu k demokratům připojilo jenom pět z nich.

Deník The Washington Post (WP) napsal, že dnes půjde o projednání dvou ústavních otázek: zda se provokující Trumpův projev ze 6.ledna dá hájit právem na svobodu projevu a zda je ústavní řešit impeachment v případě bývalého prezidenta.

Podle WP se většina právních odborníků kloní k názoru, že ústava žalobu na exprezidenta umožňuje. "Podporuje to většina právních odborníků," řekl profesor ústavního práva na právnické fakultě univerzity v Texasu Steve Vladeck. Názor o neústavnosti žaloby, jímž chce argumentovat Trumpův právní tým, zpochybnil i prominentní konzervativní právník Charles Cooper.

V článku otištěném v listu The Wall Street Journal napsal, že součástí impeachmentu je právo zabránit obviněnému vykonávat veřejnou funkci v budoucnu, což "odporuje logice, že Senát nemá právo posuzovat žalobu a usvědčit bývalé držitele úřadu". Zatím není podle WP jasné, zda názor tohoto odborníka, který zastupoval u soudu vysoce postavené republikány, může ovlivnit republikánské senátory při hlasování o Trumpovi. "Senátoři by měli svůj názor přehodnotit a soudit podstatu pochybení bývalého prezidenta," napsal Cooper.

Vladeck pochybuje o tom, že Cooperovo stanovisko může změnit výsledek impeachmentu. "Senátoři se točí kolem Paulovy námitky, protože jim to umožní vyhnout se odsouzení Trumpova činu. To, že to nebude správné, je technikálie," řekl Vladeck. Republikánský senátor Rand Paul vznesl námitku o neústavnosti žaloby a Senát o ní hlasoval. Odmítl ji, ale k 50 demokratům se tehdy připojilo jenom pět republikánů, k usvědčení Trumpa by jich muselo být 17.

Trumpvů právník David Schoen brání tezi o neústavnosti impeachmentu exprezidenta argumentem, že se tím otevírá "absurdní Pandořina skříňka". "Koho se sněmovní demokraté pokusí zažalovat příště, George Washingtona?" řekl.