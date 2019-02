Washington - Americký prezident Donald Trump je lhář a rasista, který ke lhaní nutí ostatní. Dnes před výborem Sněmovny reprezentantů pro dohled a reformu prohlásil Trumpův někdejší a nyní již odsouzený osobní právník Michael Cohen. Od republikánských poslanců Cohen čelil tvrdé kritice za to, že v roce 2017 v Kongresu USA lživě vypovídal, proto není důvod mu nyní věřit. Cohen, kterého republikáni označili za patologického lháře, kongresmany ujistil, že dnes vypovídá pravdivě. Prezident ještě před jednáním na twitteru napsal, že Cohen opět lže, aby si zkrátil trest vězení, kam v květnu nastoupí.

"Michael Cohen mě zastupoval (bohužel) jako jeden z mnoha právníků," napsal Trump. "Dělal špatné věci, které s Trumpem nesouvisí. Lže, aby si snížil trest vězení," dodal prezident.

Cohen na úvod prohlásil, že Trump vedl obchodní jednání o nezrealizované výstavbě mrakodrapu Trump Tower v Moskvě i po začátku stranických primárek před prezidentskými volbami v roce 2016. V roce 2017 přitom Cohen v Kongresu tvrdil, že jednání o projektu skončila ještě před primárkami.

Řada otázek kongresmanů se týkala i možné volební spolupráce Trumpova štábu s Ruskem, což prezident důrazně odmítá. Vyšetřování, které vede zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, považuje za hon na čarodějnice. Cohen na uvedl, že neví o žádném přímém důkazu, který by Trumpa či jeho kampaň usvědčoval z volební spolupráce s Ruskem. Dodal ale, že v této věci chová jistá podezření.

V této souvislosti zmínil newyorskou schůzku Trumpova syna Donalda mladšího s ruskou právničkou blízkou Kremlu Nataljí Veselnickou v červnu 2016, od které chtěl neúspěšně získat informace o otcově demokratické soupeřce Hillary Clintonové. Trump tvrdí, že o synově schůzce předem nevěděl. Podle Cohena je ale nemyslitelné, že by Donald mladší uspořádal takto významné jednání bez otcova vědomí.

Média v minulosti uváděla, že Cohen byl v létě 2016 v Praze, aby se zde navázal kontakty s Kremlem. Loni v prosinci americká agentura McClatchyDC s odvoláním na své zdroje napsala, že Cohenovu cestu do Prahy dokazuje záznam přihlášení jeho telefonu do české mobilní sítě. Cohen opakovaně jednání v Praze popíral a dnes to pod přísahou v Kongresu zopakoval.

"Byl jste někdy v Praze?" zeptal se Cohena republikán Ralph Norman. "V Praze jsem nikdy nebyl," odpověděl Cohen. "Opravdu nikdy?" dotázal se Norman. "Nikdy jsem v České republice nebyl," ujistil Cohen.

Cohen v úvodním svědectví připustil, že může být považován za nedůvěryhodného, neboť v roce 2017 senátnímu výboru pro dohled nad tajnými službami lhal. Prohlásil ale, že dnes hovoří pravdu, což dokazuje i jeho rozhodnutí vypovídat před výborem veřejně. Cohen musí nejpozději do 6. května nastoupit trest tříletého vězení za porušení pravidel pro financování volební kampaně.

Právě na Cohenovu kontroverzní minulost se republikánští poslanci snažili poukázat. Republikán Jody Hice prohlásil, že je ostudou, že před výborem svědčí usvědčený lhář, jeho kolega Paul Gosar pak Cohena označil za patologického lháře. Nejvýše postavený republikán ve výboru Jim Jordan připomenul, že Cohen se pokusil okrást stát na daních o téměř půldruhého milionu dolarů.

Kongresmanům Cohen řekl, že je mu velmi líto, čeho se v Trumpových službách dopustil. Zároveň varoval ostatní, aby Trumpa slepě nenásledovali, jinak se budou čelit stejným problémům jako on sám.

Cohen uvedl, že během své desetileté služby na Trumpovu žádost vyhrožoval zhruba 500 lidem či společnostem. Dále řekl, že newyorská prokuratura se o Trumpa zajímá a že prověřuje Trumpovu blíže neupřesněnou možnou protiprávní činnost. "Byl jsem požádán, abych o těchto věcech nehovořil," řekl Cohen. Prokuratura podle CNN prověřuje Trumpovy rozhovory s Cohenem poté, co Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v dubnu 2018 provedl u Cohena domovní prohlídku.

Cohen dnes také řekl, že Trump věděl předem o zveřejnění e-mailové korespondence představitelů Demokratické strany na serveru WikiLeaks, která měla ve volbách poškodit jeho protikandidátku Hillary Clintonovou. Trump již dříve takovéto obvinění odmítl.

Kongresmanům Cohen předložil šek, který mu Trump již jako prezident osobně vypsal na 35.000 dolarů a podepsal. Peníze, které šly z Trumpova osobního účtu, byly určeny na uhrazení výdajů, které měl Cohen se zajištěním mlčení pornoherečky Stephanie Cliffordové, známé jako Stormy Daniels. Cliffordová tvrdí, že měla s ženatým Trumpem poměrem a od Cohena za mlčení dostala 130.000 dolarů. Trump románek popřel, zároveň ale přiznal, že Cohenovi peníze proplatil.