Trump hraje golf na Floridě, stimulační balíček je nejistý, píše AP

Washington - Americký prezident Donald Trump vánoční svátky tráví na Floridě, kde už druhý den hraje golf. Ještě před odletem z Washingtonu ale stihl svým požadavkem na zvýšení jednorázového příspěvku pro Američany zasažené koronavirovou krizí ohrozit osud celého stimulačního balíčku, o jehož podobě se republikáni a demokraté přeli několik měsíců, stejně jako osud federálního rozpočtu. Informovala o tom agentura AP.

"Prezident Trump bude nadále neúnavně pracovat pro americký lid. Naplánováno má řadu schůzek a telefonátů," uvedl Bílý dům k Trumpově programu na závěr roku. Stanice CNN odvysílala ve čtvrtek záběry, jak je Trump na golfovém hřišti v Palm Beach a podle agentury AP hrál prezident golf i dnes.

Před odletem na Floridu přitom Trump svým nečekaným požadavkem ohrozil osud souboru opatření v objemu téměř 900 miliard dolarů (asi 19,4 bilionu Kč), jehož cílem je podpořit americké hospodářství, zasažené pandemií covidu-19. Prezident pohrozil, že soubor zákonů, který v pondělí schválily obě komory Kongresu, nepodepíše, a vyzval k jeho úpravě.

Krizový balík podle Trumpa přihrává příliš mnoho peněz cizím zemím a naopak opomíjí americké občany. Soubor zákonů zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek 600 dolarů pro většinu Američanů, současný prezident však takovou částku považuje za "směšně nízkou" a požaduje ji zvýšit na 2000 dolarů. Bílý dům přitom do té doby nedával najevo žádné výhrady a signalizoval, že Trump zákony po jejich schválení v Kongresu podepíše.

Republikáni a demokraté se o podobě podpůrných opatření přeli několik měsíců a panovaly obavy, zda jednání neskončí krachem. Nakonec získal soubor opatření v obou komorách Kongresu jasnou většinu.

Balík stimulačních opatření je spojen s federálním rozpočtem v objemu 1,4 bilionu dolarů, který zajistí provoz federálních úřadů až do konce září příštího roku.

Pokud Trump dohodu republikánů a demokratů odmítne podepsat, musely by se podle agentury Reuters v úterý uzavřít federální úřady a pomoc Američanům zasaženým koronavirovou krizí by se přinejmenším opozdila. Například moratorium na soudní vystěhování lidí, kteří neplatí nájem, by přestalo platit 31. prosince. Zákonodárci jej přitom chtějí ještě o měsíc prodloužit.

"Jak ironické by bylo, kdyby federální vláda přestala fungovat v době pandemické krize, kdy jsou vládní služby potřeba nejvíc," řekl ve čtvrtek vůdce demokratické většiny v dolní komoře Steny Hoyer.

Demokraté během mimořádné schůze na Štědrý den ve Sněmovně reprezentantů hlasovali pro Trumpův návrh na zvýšení vyplácené částky z 600 na 2000 dolarů, republikáni jej však odmítli.

Podle agentury AP je možné, že je Trumpův postup snahou pomstít se republikánům, kteří jej podle jeho názoru nedostatečně podporují ve snaze zvrátit výsledek listopadových prezidentských voleb. Hlasování vyhrál kandidát Demokratické strany Joe Biden, který v Bílém domě Trumpa vystřídá v lednu.