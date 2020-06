Trump hovořil s Putinem o summitu G7 a kontrole zbrojení

Washington/Moskva - Americký prezident Donald Trump dnes telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o pokroku při přípravách na summit hospodářsky nejvyspělejších zemí světa G7 a o nezbytnosti účinné kontroly zbrojení, uvedl Bílý dům podle tiskových agentur. Kreml dříve o telefonátu prozradil, že Trump seznámil Putina se svou myšlenkou uspořádat summit G7 s účastí Ruska, jakož i Austrálie, Indie a Jižní Koreje. Rusko bylo ze skupiny vyloučeno po anexi ukrajinského Krymu na jaře 2014. Kanada a Británie má k účasti Ruska výhrady.

Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová podle agentury AP dříve potvrdila, že Trump a Putin spolu mluvili, ale neposkytla žádné další podrobnosti. Ani Kreml podle agentury AP neuvedl, zda Putin pozvání přijal.

Trump o víkendu uvedl, že se rozhodl přeložit summit skupiny G7 z konce června na podzim. Doplnil, že kromě členských zemí by chtěl pozvat také Austrálii, Rusko, Jižní Koreu a Indii. Do skupiny hospodářsky nejvyspělejších států světa G7 patří kromě USA rovněž Itálie, Japonsko, Kanada, Francie, Británie a Německo, jednání se pravidelně účastní také představitelé EU. Trump se už v minulosti vyslovil pro návrat Ruska do skupiny, jejíž současnou podobu označil za velmi zastaralou a neodpovídající světovému dění.

Kanadský premiér Justin Trudeau podle agentury AP vyjádřil nesouhlas s Trumpem, když prohlásil, že Rusko nebude opětovně přijato do G7. Upozornil, že "Rusko nadále nerespektuje mezinárodní pravidla a normy".

Také britská vláda nepodpoří znovupřijetí Ruska do skupiny. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil mluvčí premiéra Borise Johnsona. Dodal nicméně, že je na hostitelské zemi každého ze summitů, aby rozhodla o tom, jaké vůdce případně pozve jako hosty.

Putin podle Kremlu poděkoval Trumpovi za dodávku amerických plicních ventilátorů a poblahopřál mu také k sobotnímu letu dvou amerických astronautů, které vesmírná loď Dragon dopravila na Mezinárodní vesmírnou stanici. Oba prezidenti také jednali o situaci na světovém trhu s ropou.