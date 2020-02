Trump hovořil o ekonomice a slíbil lék na AIDS

Washington - Americký prezident Donald Trump velkou část každoročního poselství o stavu unie věnoval hospodářské situaci Spojených států, kterou označil za historicky nejlepší. Zdůraznil přitom, že jeho vláda napravuje nevyrovnané obchodní vztahy, mimo jiné s Čínou. Hovořil také o nutnosti zlepšit zdravotní péči a zlevnit léky, přislíbil do deseti let lék na AIDS, mluvil o morální povinnosti znemožnit žít v USA imigrantům, kteří do země přišli nelegálně, i o tom, že to musí být Američané, kdo první na Marsu vztyčí vlajku. O ústavní žalobě, které dosud čelí, se Trump nezmínil. Média si nicméně všímají napětí mezi republikány a demokraty, které bylo patrné i při Trumpově vystoupení.

Šéf Bílého domu, který poslední poselství o stavu unie před letošními listopadovými prezidentskými volbami přednesl v úterý večer místního času (dnes nad ránem SEČ), v úvodu prohlásil, že Spojené státy zažívají nejlepší ekonomickou prosperitu v historii. "Naše unie je silnější, než kdy dříve," řekl na společném zasedání obou komor Kongresu.

Prezident zdůraznil, že skončila doba, kdy byly USA hospodářsky využívány ostatními zeměmi. Jako příklad zmínil Čínu, se kterou Washington nedávno uzavřel první část nové obchodní dohody. Poznamenal, že i přes náročná vyjednávání jsou nyní vztahy s Pekingem zřejmě nejlepší, co kdy byly. Ocenil také dojednání nové podoby společné dohody o volném obchodu s Mexikem a Kanadou.

Kongresmanům, senátorům a dalším přítomným v sále, kde byli mimo jiné členové vlády a Nejvyššího soudu USA, řekl, že země zaznamenává nebývalý rozkvět. Řekl, že hospodářský růst doprovází rekordně nízká nezaměstnanost či vytvoření sedmi milionů pracovních míst.

Zákonodárce Trump vyzval, aby přijali potřebné zákony pro snížení cen léků na předpis a rozšíření dostupnosti zdravotní péče. Chce také investovat do zdravotnických výzkumů včetně hledání léku proti nemoci AIDS způsobené virem HIV. "Do konce desetiletí vymýtíme epidemii AIDS v Americe," slíbil. Zastavit chce také opioidovou krizi, se kterou se USA dlouhodobě potýkají.

Za jeden ze způsobů boje proti drogám považuje Trump znemožnění nelegálního překračování hranic, obzvláště té s Mexikem. "Je na čase, aby Kongres ukázal světu, že Amerika je odhodlána skoncovat s nelegální migrací a odstavit od vesla bezohledné kojoty, kartely, drogové dealery a pašeráky lidí," řekl prezident.

Za morální povinnost označil vytvoření nového imigračního systému, který ochrání bezpečnost i blahobyt Ameriky. Přistěhovalce, pokud respektují zákony a legální cesty, přitom považuje za mimořádný přínos.

Prezident se věnoval také zahraničí situaci a v Kongresu přivítal vůdce venezuelské opozice Juana Guaidóa jako skutečného představitele Venezuely. USA režim autoritáře Nicoláse Madura neuznávají. "Socialismus ničí země. Vždy si ale pamatujte, že svoboda sjednocuje duši," uvedl Trump, který Venezuelanům přislíbil pomoc s vymaněním se z Madurovy vlády.

V poselství prezident také řekl, že díky jeho vládě se podařilo připravit prakticky o všechny územní zisky v Sýrii a Iráku teroristické hnutí Islámský stát. V Afghánistánu chce zvýšit vyjednávací úsilí, protože politická dohoda by umožnila stažení části amerických vojáků.

Trump se věnoval také Íránu, jemuž vzkázal, že Washington je připraven pomoci obnovit íránskou ekonomiku, pokud se islámská republika vzdá snahy získat jadernou zbraň a přestane podporovat terorismus.

Americká média si všimla momentu, kdy Trump hájil právo občanů držet zbraně. V sále s tím vyjádřil nesouhlas otec dívky zavražděné při střelbě na střední škole. Muže následně vyvedla bezpečnostní služba.

O ústavní žalobě, které čelí a které ho dnes Senát ovládaný republikány podle očekávání zprostí, se Trump nezmínil. I tak ale bylo napětí mezi ním a demokraty očividné. Demokratické předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové v úvodu prezident nestiskl nabídnutou ruku a šéfka sněmovny pak na konci poselství kopii jeho textu roztrhala.

Odpověď demokratů na poselství přednesly guvernérka amerického státu Michigan Gretchen Whitmerová a ve španělštině pak kongresmanka Veronica Escobarová. Obě hovořily o demokratických plánech na rozšíření zdravotního pojištění na všechny Američany a krátce také zmínily ústavní žalobu.