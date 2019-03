Washington - Americký prezident Donald Trump a členové jeho rodiny dostali v prvním roce Trumpova úřadování v Bílém domě od zahraničních politiků dary v hodnotě přes 140.000 dolarů (3,2 milionu korun). Oznámilo to dnes ve výroční zprávě za rok 2017 ministerstvo zahraničí USA. Nejštědřejší byli státníci z Číny a ze Saúdské Arábie.

Nejdražší dar dostal Trump spolu s manželkou Melanií od čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Byl to porcelánový servis s vyobrazením Trumpova floridského letoviska Mar-a-Lago za 16.250 dolarů (370.000 korun). Stejně jako všechny ostatní dary pro hlavu státu, jeho manželku, dceru Ivanku a zetě Jareda Kushnera putoval do sbírek amerického Národního archivu. Letošní seznam darů má 64 stran.

V muzeu v souladu s protokolem ministerstva zahraničí USA skončí i dar, který do USA pro Trumpa přivezl při nynější návštěvě český premiér Andrej Babiš. Podle serveru Novinky.cz Babiš před odletem z Prahy připustil, že se nechal inspirovat náměty, jimiž ho lidé zahrnuli na facebooku. O jaký dar jde, neprozradil. "Je to takový symbolický dar. Souvisí to se stým výročím našeho státu," řekl premiér.

V roce 2017 investovala saúdská královská rodina a politici z oblasti Perského zálivu do prezidenta USA částku nejméně 24.120 dolarů. První dáma od saúdského krále Salmána dostala rubínový a smaragdový náhrdelník za 6400 dolarů, mezi dary je pozlacený model bojového letounu od bahrajnského korunního prince (4850 dolarů), bronzová socha jednorožce od korunního prince z Abú Zabí (3700), soubor zlatých kuvajtských mincí (1160) nebo "královský" parfém a kazeta z hadí kůže od ománského vicepremiéra (1260).

Velkorysý byl i palestinský vůdce Mahmúd Abbás, který prezidentskému páru věnoval dary v hodnotě 6700 dolarů. Stalo se to ještě předtím, než Trump ohlásil přesun velvyslanectví USA z Tel Avivu do Jeruzaléma, který arabský svět značně pohoršil. Německá kancléřka Angela Merkelová dala Trumpovým luxusní psací soupravu (5264), francouzský prezident Emmanuel Macron historickou mapu USA z 18. století (1100) a vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc portrét Trumpa stojícího před vlajkou USA vykládaný polodrahokamy (1880 dolarů).