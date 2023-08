Trump dorazil k soudu, kde si vyslechne nová obvinění

Washington - Kolona Donalda Trumpa dorazila dnes večer SELČ k budově soudu ve Washingtonu. Až pracovníkům soudu sdělí své osobní údaje, budou exprezidentovi odebrány otisky prstů. Trump poté stane před soudkyní Tanyou Chutkanovou, aby si vyslechl obvinění ze čtyř závažných trestných činů včetně spiknutí s cílem podvést americkou vládu a pokusu připravit voliče o jejich právo na spravedlivé volby. Před soudní budovou se shromáždilo několik stovek novinářů a desítky podporovatelů i odpůrců bývalého šéfa Bílého domu. Větší část přítomných nicméně tvoří turisté, kteří náhodou dostali příležitost být svědky historického okamžiku, popisuje list The New York Times.

Mezi lidmi čekajícími ve frontě na místo v soudní síni byl 16letý Sam Arreaza s matkou, který řekl agentuře Reuters, že dnešek je podle něj významný pro historii americké demokracie: "Je to smutný den, ale také den, kdy začíná spravedlnost."

Pozitivně nejnovější vývoj vnímá také 54letý Dion Cini, který je naopak Trumpovým podporovatelem. "Dobrou zprávou je, že Trumpovi dnes nejspíš přibyde dalších pět procentních bodů v předvolebních průzkumech," myslí si Cini.

Sám Trump o svém třetím obvinění za poslední čtyři měsíce hovoří jako o politickém procesu, který má za cíl překazit mu cestu do Bílého domu v roce 2024. Že je americký systém spravedlnosti zkorumpovaný dnes krátce po Trumpově příjezdu k soudu naznačovala i jeho mluvčí Alina Habbaová. Například stanice ABC News nicméně celý její proslov neodvysílala, pouze jeho malou část, ve které začala mluvit o synovi prezidenta Joea Bidena; Hunter Biden u soudů čelí mimo jiné obvinění z daňových přestupků.

Průzkum: Pokud by byl odsouzen, dalo by Trumpovi hlas jen 35 procent republikánů

Pokud by byl bývalý americký prezident Donald Trump soudní porotou odsouzen za zločin, svůj hlas v prezidentských volbách příští rok by mu dalo jen 35 procent republikánů; 45 procent uvedlo, že by pro něj nehlasovalo a zbytek je zatím nerozhodnutý. Vyplývá to z průzkumu agentur Ipsos a Reuters provedeném v uplynulých dvou dnech.

Výzkumníci se ptali také na scénář, ve kterém by si Trump "aktuálně odpykával trest ve vězení". V takovém případě by mu podle sondáže hlas určitě nedalo 52 procent republikánů, naopak 28 procent by ho volilo.

Trump dnes dříve než ve 22:00 SELČ stane přes washingtonským soudem, kde si vyslechne obvinění v souvislosti se svým jednáním po prohraných prezidentských volbách v roce 2020.

Z Trumpových dosavadních právních problémů jsou nejnovější čtyři obvinění zatím ta nejzávažnější, uvádějí americká média. Trump se nicméně snaží situaci zvrátit ve svůj prospěch a přesvědčuje své podporovatele, že je obětí zkorumpovaného právního systému a že u soudu bude bránit i všechny své voliče.