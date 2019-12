Trump doporučil Thunbergové, aby se zklidnila a zašla si do kina

Washington - Americký prezident Donald Trump doporučil ve svém dnešním ranním tweetu Švédce Gretě Thunbergové, která se stala symbolem mladých lidí dožadujících se účinnějšího boje proti klimatickým změnám, aby se zklidnila a šla raději s kamarádkou do kina. Thunbergová na to reagovala velmi rychle a získala si tím ocenění mnoha lidí, když svou charakteristiku na twitterovém účtu rozšířila v duchu Trumpova doporučení. Trump tweet napsal krátce potom, co časopis Time ve středu vyhlásil Thunbergovou osobností roku.

"Tak směšné. Greta musí zapracovat na svém problému zvládání hněvu a pak si zajít s kamarádkou na nějaký dobrý starý film! Zklidni se Greto!" napsal Trump.

Thunbergová, která trpí lehčí formou autismu, s reakcí neotálela. Svůj profil na twitteru promptně upravila takto: "Dospívající osoba, která pracuje na tom, jak zvládat hněv. Právě teď vychládá a s kamarádkou sleduje dobrý starý film."

Trump se o Thunbergové zmínil na twitteru už v září, kdy byla studentka v USA na klimatickém summitu OSN a pronesla na něm vzrušený kritický projev. "Vypadá jako velmi šťastná dívka, která se těší na jasnou a úžasnou budoucnost. To rád vidím," napsal tehdy Trump sarkasticky na twitteru. I tehdy Švédka pohotově změnila svou charakteristiku a ve svém profilu se popsala jako "velmi šťastná dívka, která se těší na jasnou a úžasnou budoucnost".

Thunbergovou kritizovali za její aktivity i další politici, kromě jiných i brazilský prezident Jair Bolsonaro. Nelíbila se mu její kritika zacházení s indiány, kteří chrání amazonský prales před kácením. Bolsonaro ji označil za spratka.