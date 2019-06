Trump doplnil výrok, jímž pohoršil demokraty i republikány

New York - Americký prezident Donald Trump dnes doplnil svůj problematický středeční výrok, jímž vyvolal pobouření opozičních demokratů i projevy nesouhlasu ve vlastní republikánské straně. V rozhovoru pro televizi ABC tehdy řekl, že pokud mu nějaká zahraniční vláda během prezidentských voleb v roce 2020 nabídne kompromitující informace o oponentech, ochotně je vyslechne. Dnes prohlásil, že by nejdřív "samozřejmě" informoval příslušné úřady.

"Na vyslechnutí není nic špatného," reagoval Trump ve středu na dotaz, zda by informace o rivalech od zahraniční vlády přijal. "Pokud někdo zavolá z nějaké země, z Norska, máme informace o vašem oponentovi, myslím, že bych je chtěl slyšet," prohlásil a dodal, že nejde o nepřípustné zasahování do voleb. "Oni mají údaje a já bych je zřejmě přijal," konstatoval Trump.

Podle demokratů tak šéf Bílého domu dal Rusům zelenou, aby se znovu vměšovali do prezidentských voleb v USA. Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování Christopher Wray prohlásil, že politické strany by bezpečnostním složkám měly hlásit podezřelou komunikaci ze strany zahraničních mocností. Kritika se ozvala i z řad republikánů.

Dnes Trump podle agentury Reuters televizi Fox News řekl, že by nejdřív "samozřejmě kontaktoval úřady". Každý podle prezidenta musí pochopit, že vměšování je nepřípustné. "Musíte se na to samozřejmě podívat, musíte to samozřejmě dát FBI nebo nahlásit generálnímu prokurátorovi či někomu takovému," řekl Trump.

Prezidentův výrok o využívání kompromitujících informací dodaných z ciziny Američanům připomněl volby z roku 2016, kdy ruská právnička Natalja Veselnická podle zjištění vyšetřovatelů FBI nabízela Trumpovu týmu kompromitující informace o jeho protikandidátce Hillary Clintonové. Podle Trumpova nejstaršího syna Donalda, který se s Veselnickou setkal, ale žádné takové informace dodány nebyly.