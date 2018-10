Ottawa/Washington - Spojené státy, Kanada a Mexiko uzavřely nejdůležitější obchodní dohodu v americké historii a všechny tři země z ní budou spravedlivě těžit. Řeklto dnes americký prezident Donald Trump. Hovořil tak o Dohodě USA - Mexiko - Kanada (USMCA), která nahradí dosavadní Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). Smlouvu, která podle Trumpa Američanům zajistí statisíce pracovních míst, by prezident chtěl po schválení v Kongresu podepsat do konce listopadu.

Kanadští vyjednavači se v neděli na poslední chvíli připojili k dohodě, kterou už v srpnu uzavřely vyjednávací týmy USA a Mexika. Podle amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera se smlouva vztahuje na obchodní výměnu v celkové hodnotě 1,2 bilionu USD (26,6 bilionu Kč).

"Je to zdaleka nejdůležitější obchodní dohoda, kterou jsme uzavřeli... A stojí na principech spravedlnosti a reciprocity," prohlásil během tiskové konference v Růžové zahradě Bílého domu Trump. Ten dlouhodobě kritizoval smlouvu NAFTA kvůli údajné neférovosti vůči Američanům, které podle něho připravovala o pracovní místa.

Nová smlouva nechává v platnosti část dosavadních pravidel, která proti Washingtonu hájila Ottawa, například proces řešení sporů umožňující ochránit Kanadě svůj dřevozpracující průmysl a další sektory před americkými antidumpingovými cly. Výměnou za to získají američtí farmáři napojení na zhruba 3,5 procenta kanadského mlékárenského trhu, jehož roční obrat se pohybuje kolem 16 miliard USD (356 miliard Kč).

"Je to zvláště velké vítězství pro naše zemědělce, dává jim mnohem větší prostor k prodeji jejich produktů v Kanadě a Mexiku," řekl Trump, který si vytyčil změnu dohody NAFTA za jednu ze svých priorit.

Letos zavedená cla na dovoz oceli a hliníku do USA smlouva automaticky nezruší, podotkl Trump. Pětadvacetiprocentní clo na dovoz oceli a desetiprocentní na hliník, která se vedle Kanady a Mexika od jara týkají rovněž Evropské unie a dalších zemí, budou pro severoamerické státy platit do doby, než přijdou s "nějakou úpravou, například kvótami", řekl americký prezident.

Šéf Bílého domu již telefonicky hovořil s kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Oba lídři, kteří se letos dostali do sporu v souvislosti s Trumpovou protekcionistickou politikou, se podle vyjádření kanadské strany shodli na prospěšnosti nové dohody i na tom, že se společně přičiní o to, aby vstoupila v platnost.

Trudeau dnes prohlásil, že Kanada musela učinit některé nepříjemné kompromisy, které zvláště pocítí kanadští farmáři, avšak naproti tomu se vyjednavačům podařilo například ochránit kanadský automobilový průmysl před hrozbou amerických cel. Pozitivní podle něho je, že USA daly najevo ochotu jednat o zrušení zmíněných cel na kovy.

Trump dnes uvedl, že by dohodu chtěl podepsat do konce listopadu. Prezident doufá, že Kongres úmluvu do té doby schválí, ačkoli není podle něho nijak zaručeno, že se pro to najde potřebná většina zákonodárců. "Když mohli kdysi schválit nejhorší dohodu v dějinách USA...", podotkl prezident v narážce na NAFTA s tím, že rozhodování poslanců Kongresu je nevyzpytatelné.

Analytici oslovení agenturou Reuters se vesměs shodují, že proti NAFTA nejsou v nové dohodě nijak zásadní změny a jejím největším přínosem je to, že uklidnila investory a trhy. "Pozitivní je přinejmenším to, že se podařilo odvrátit hrozbu obchodní války na západní polokouli," řekl hlavní analytik společnosti JP Morgan Funds David Kelly.