Trump: Distancování kvůli koronaviru by mohlo platit do léta

Washington - Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer na pravidelné tiskové konferenci uvedl, že takzvané sociální distancování nařízené kvůli koronaviru by mohlo platit do začátku léta. Šéf Bílého domu také poznamenal, že velmi brzy bude vakcína, ale bohužel následné klinické testy budou ještě nějakou chvíli trvat. Informovala o tom agentura Reuters.

"Máme spoustu brilantních mozků, které na tom pracují...Bohužel nejsme příliš blízko k testování, až začne testování, bude to určitý čas trvat, ale zvládneme to," řekl prezident k vývoji vakcíny s tím, že probíhá v USA, Německu, Spojeném království či Číně. Uznávaný epidemiolog z krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci dříve uvedl, že nová vakcína by mohla být schválena za 12 až 18 měsíců.

Viceprezident Mike Pence na konferenci řekl, že v USA byly dosud provedeny 4,93 miliony testů, z toho 100.000 v komerčních zařízeních. Současná data k vývoji pandemie v USA jsou podle něj příznivá. Za vrcholem jsou nyní podle něj místa s hlavními ohnisky nákazy v New Yorku, New Jersey, New Orleans, Connecticutu a Detroitu. Šestnáct států podle něj už zveřejnilo plány postupného rozvolňování. Pence dále uvedl, že pokud budou Spojené státy v dalších dnech pokračovat v opatřeních, která mají šíření nákazy zabránit, mohla by země mít epidemii začátkem léta za sebou