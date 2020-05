Trump demonstrantům u Bílého domu pohrozil zlými psy a zbraněmi

Washington - Jedna z celoamerických demonstrací vyvolaných smrtí černocha George Floyda se v noci na dnešek konala i u Bílého domu, kde se dav několik hodin přetlačoval s ostrahou. Ta podle CNN nejméně jednou použila proti protestujícím pepřový sprej. Americký prezident Donald Trump na twitteru ocenil práci bezpečnostních sborů a demonstrantům pohrozil "těmi nejzlejšími psy a nejstrašlivějšími zbraněmi".

Střety s Tajnou službou Spojených států (USSS), která je ochrankou prezidenta a dalších ústavních činitelů, před Bílým domem trvaly více než pět hodin. Davu se podařilo odstranit mobilní kovové bariéry a dostat se až k ostraze, která byla vybavena pořádkovými štíty. Několik obránců Bílého domu utrpělo drobná zranění, když se snažili demonstranty vytlačit. Při jednom z vyhrocených momentů USSS použila pepřový sprej.

Trump na twitteru ostraze poděkoval za skvělou práci a napsal, že vše bedlivě sledoval a že nemohl cítit bezpečněji. "Nechali 'demonstranty' vyřvávat a křičet, jak chtěli, ale když se někdo začal chovat příliš živě nebo vybočovat z řady, rychle a tvrdě si na něj došlápli, že nevěděl, odkud rána přišla," uvedl prezident.

K zásahu dále Trump poznamenal, že tajná služba pravidelně a "rychle jako kouzlem" střídala agenty v první linii, že mladé agenty nasazení bavilo a posloužilo jim k jejich výcviku a že nikomu se nepodařilo dostat přes plot. "Pokud by se jim to podařilo, přivítali by je ty nejzlejší psi a nejstrašlivější zbraně, jaké jsem kdy viděl," uvedl Trump.

Trump v celé sérii tweetů, které o demonstracích dnes napsal, kritizoval také washingtonskou starostku Muriel Bowserovou. Napsal o ní, že sice stále žádá o peníze a pomoc, ale městskou policii k ochraně Bílého domu neposlala, protože to podle ní nebyla jejich práce.

Prezident rovněž uvedl, že za demonstracemi stojí organizované skupiny, které o památku Floyda nestojí. V dalším tweetu obvinil krajně levicové hnutí Antifa a extrémní levici.

Kvůli násilné smrti černocha se protestovalo v desítkách měst USA

Několik desítek amerických měst v pátek a v noci na dnešek zasáhly demonstrace kvůli násilné smrti černocha George Floyda. Starosta Minneapolisu, kde Floydovi v pondělí při zatýkání klečel bělošský policista několik minut na krku, vyhlásil ve městě noční zákaz vycházení. Pentagon nařídil armádě, aby v Minneapolisu v případě nutnosti nasadila vojenskou policii, guvernér Minnesoty Tim Walz mezitím vyhlásil plnou mobilizaci národní gardy, což je poprvé od konce druhé světové války. V Detroitu zemřel jeden z protestujících, do davu někdo střílel z vozu. Nebyl to policista, uvedla dnes její mluvčí.

Zákaz vycházení byl v Minneapolis stanoven mezi 20:00 a 6:00 místního času (mezi 3:00 a 13:00 SELČ). Demonstranti ho však nedodržovali. Situace ve městě je stále "velmi nebezpečná", konstatoval na dnešní tiskové konferenci guvernér státu Minnesota Tim Walz. V noci na dnešek někdo ve městě střílel na policisty. Při incidentu ale nebyl nikdo zraněn.

Walz dnes prohlásil, že ani přes 500 členů národní gardy, kteří byli povoláni do souměstí Minneapolisu a hlavního minnesotského města Saint Paul, nemají úřady dostatek lidí, aby klid v ulicích udržely. "Nemůžeme lidi zatýkat, když se snažíme udržet pozice. Není nás dost," řekl.

Z tohoto důvodu se Walz nejprve rozhodl aktivovat dalších zhruba 1200 gardistů a řekl, že zvažuje federální nabídku Pentagonu vyslat do minnesotské metropolitní oblasti vojenskou policii. Ani to ale podle Walze, který v noci na neděli očekává další vlnu násilných protestů, nemusí stačit, ačkoli již nyní garda označuje současnou akci za svou největší policejní operaci v historii státu. Guvernér následně nařídil mobilizovat celou národní gardu Minnesoty.