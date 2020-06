Trump dělal vše jen kvůli tomu, aby byl znovu zvolen, tvrdí Bolton

Washington - Někdejší bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton viní amerického prezidenta Donalda Trumpa z toho, že učinil celou řadu rozhodnutí, za něž by mohl čelit ústavní žalobě. Trumpovy činy přitom byly motivovány vždy jen znovuzvolením. Někdejší poradce to tvrdí ve své knize pamětí, která by měla vyjít 23. června a z níž její vydavatel zveřejnil několik úryvků, informovala agentura AFP.

"Těžko bych našel jediné důležité Trumpovo rozhodnutí během mého působení ve funkci, které nebylo řízeno snahou o znovuzvolení," píše v knize Bolton, který zastával významný post v Bílém domě 519 dní od dubna roku 2018 do září 2019.

Podle nakladatelství Simon & Schuster, které dnes zveřejnilo krátký úryvek z chystané knihy, "se Bolton vyjadřuje k řadě témat: samozřejmě k chaosu v Bílém domě, ale také k hlavním aktérům, k nesouvislému a neuspořádanému rozhodovacímu procesu prezidenta a k jeho jednání se spojenci i s nepřáteli, od Číny, přes Rusko, Ukrajinu, Severní Koreu, či Írán až po Británii, Francii a Německo".

"To, co Bolton viděl, jej ohromilo: Prezident, pro nějž je znovuzvolení jedinou věcí, která se počítá, i pokud by to znamenalo uvést do nebezpečí nebo oslabit zemi," pokračuje nakladatel.

Bolton se podle svého vyjádření v knize domníval, že demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů udělala chybu, když postavila svou ústavní žalobu vůči Trumpovi jen na takzvané ukrajinské kauze. V ní chtěl prezident podle demokratů nátlakem na Kyjev získat kompromitující informace na svého pravděpodobného volebního soka Joea Bidena a pokusil se tak zneužít Ukrajinu v americkém volebním boji. Trumpa však na začátku roku osvobodil Senát, v němž mají většinu republikáni.

"Podobné přestupky jako v případě Ukrajiny se vyskytovaly ve všech složkách jeho (Trumpovy) zahraniční politiky a Bolton je podrobně osvětluje, stejně jako pokusy vlastní i dalších vládních činitelů bít na poplach," pokračuje Simon & Schuster.

Bolton chtěl vydat knihu nazvanou The Room Where It Happened, A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu) již o několik měsíců dříve, vládní činitelé však její zveřejnění blokovali s tím, že obsahuje tajné informace. Uniklé úryvky přitom způsobily rozruch již v lednu, kdy ještě probíhal proces ústavní žaloby vůči Trumpovi.

Právníci Bílého domu několikrát Boltona donutili některé pasáže přepsat či vynechat. Boltonovi právníci nyní předpokládají, že kniha již žádné tajnosti neobsahuje, v čemž se však stále zcela neshodují se zástupci Bílého domu. "Je to průhledný pokus využít národní bezpečnost jako záminku pro cenzuru Johna Boltona, což je porušením jeho ústavního práva mluvit o věcech nejvyšší veřejné důležitosti," uvedl ve středu Boltonův právník Charles Cooper. "Tento pokus neuspěje a kniha pana Boltona vyjde 23. června," dodal.

Trump propustil Boltona z funkce svého poradce loni v září, údajně kvůli neshodám ohledně přístupu k Severní Koreji, Íránu, Afghánistánu či Rusku.