Washington - Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že dává přednost setrvání náměstka ministra spravedlnosti Roda Rosensteina ve funkci. Muž dohlížející na vyšetřování kauzy údajné předvolební spolupráce Rusů s Trumpovým týmem tak patrně nečelí bezprostřední hrozbě odvolání, jak tento týden informovala některá média. Prezident prý zvažuje, že dnešní schůzku s ním odloží.

O Rosensteinově konci se začalo mluvit poté, co se v médiích minulý týden objevila informace o jeho údajném plánu nahrát v Bílém domě některé Trumpovy výroky jako důkaz o chaosu a rozvratu panujícím v úřadě hlavy státu. Druhý nejvýše postavený úředník ministerstva spravedlnosti tyto informace popřel, některá média však již přinesla informace o jeho chystané rezignaci či odvolání.

"Jsem s ním v kontaktu. Měli jsme dobrý rozhovor. Říkal, že to nikdy neřekl. Říkal, že si to nemyslí. Říkal, že ke mně chová velký respekt. A byl velmi milý. A uvidíme," řekl Trump o svém pondělním rozhovoru s Rosensteinem. Dodal, že schůzku plánovanou na dnešek možná zruší, neboť koliduje s napjatě očekávaným slyšením soudce Bretta Kavanaugha v Senátu, kde promluví i žena obviňující jej z pokusu o znásilnění. Podle televize CNN se Trumpa snaží k odložení schůzky s Rosensteinem přesvědčit někteří jeho poradci.

Agentura AP již před Trumpovým prohlášením napsala, že odvolání Rosensteina se podle jejích informací nezdá příliš pravděpodobné. Pokud by však přesto opustil funkci, mohlo by to ovlivnit vyšetřování ruské kauzy, které Trump označuje za hon na čarodějnice a vyzývá k jeho ukončení.