Trump: Čína ponese následky, pokud vědomě nezamezila šíření viru

Washington - Americký prezident Donald Trump varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila.

Podle Trumpa je nyní nutné si položit otázku, jestli rozšíření koronaviru byla "chyba, která se vymkla kontrole", anebo jestli to byl důsledek vědomého jednání.

"Pokud to byla chyba, budiž, chyby jsou chyby. Pokud jsou ale za to vědomě odpovědní, pak by samozřejmě měli nést následky," řekl Trump podle agentury Reuters v noci na dnešek SELČ novinářům, přičemž neupřesnil, jaké akce by mohly Spojené státy proti Pekingu podniknout.

Podle Trumpa byly vztahy USA a Číny dobré, "dokud (Číňané) neprovedli tohle". Americký prezident rovněž znovu zpochybnil čínské statistiky obětí koronaviru. Peking v pátek oznámil, že údaje revidoval a připočetl k bilanci dalších 1300 mrtvých, což je více než třetina z celkového čínského počtu.

Šéf Bílého domu již dříve Peking kritizoval za nedostatečnou transparentnost v boji proti koronaviru. Tento týden rovněž zastavil americké financování Světové zdravotnické organizace (WHO), která podle něj Číně straní.

Texas, Vermont a Montana uvolní opatření, Florida otevřela pláže

Americké státy Texas a Vermont umožní v pondělí otevřít některé podniky, které byly uzavřeny v obavách z šíření koronaviru. Stát Montana začne uvolňovat omezující opatření v pátek. Na tiskové konferenci v noci na dnešek SELČ to prohlásil americký prezident. Ve státě Florida zaplnili lidé znovuotevřené pláže a parky, informovala dnes agentura Reuters.

Spojené státy jsou zemí, která byla z celého světa koronavirem postižena nejhůře. Počet obětí koronavirové nákazy tam přesáhl 35.000, potvrzených případů infekce je více než 690.000. Tvrdě zasažený americký stát New York se ale například domnívá, že vrchol epidemie už má za sebou.