Trump: Čína chce uzavřít obchodní dohodu až po volbách v USA

Washington - Čína podle prezidenta USA Donalda Trumpa možná nechce uzavřít obchodní dohodu se Spojenými státy před americkými prezidentskými volbami v listopadu 2020. "Myslím, že Čína pravděpodobně řekne: 'počkejme'," prohlásil Trump v pátek v prvním vyjádření k víc než rok trvající obchodní válce od jednání na summitu G20 v Ósace. Informoval o tom list Financial Times.

"Až vyhraji, přijdou dohodu podepsat nejspíš okamžitě," řekl Trump. V Oválné pracovně Bílého domu hovořil poté, co televize Fox News zveřejnila průzkum, podle něhož by v prezidentských volbách Trumpa porazil někdejší americký viceprezident Joe Biden o deset procentních bodů.

Přitom obchodní vyjednávači obou zemí, ministr obchodu Steven Mnuchin, obchodní zmocněnec Robertem Lighthizer a hlavní čínský vyjednavač Liou Che, mají 30. července jednat v Šanghaji o ukončení obchodní války. Půjde o jejich první osobní setkání od červnové dohody o obnovení obchodních rozhovorů

"S ohledem na vyhlídky vyjednávání s prezidentem Trumpem se Čína musí ptát se sama sebe, jaký to má smysl," řekl obchodní expert Chad Brown z ústavu Peterson Institute for International Economics. "Vzhledem k tomu, jak nepřátelsky prezident Trump jedná, na čemkoli by se teď obě strany mohly dohodnout, bude s největší pravděpodobností jen krátkodobým řešením," dodal.

Americké podniky apelují na prezidenta Trumpa, aby ukončil obchodní válku, která zdražila zboží pro americké spotřebitele a kvůli čínským odvetným clům poškodila americké zemědělce. Trumpova administrativa v tomto týdnu představila opatření na podporu zemědělského sektoru v hodnotě 16 miliard dolarů (téměř 367 miliard Kč).

Washington již v rámci obchodní války zavedl cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 250 miliard dolarů. Čína odpověděla odvetnými cly na dovoz z USA v roční hodnotě 110 miliard dolarů. Washington viní Čínu z řady nekalých obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky.

Bílý dům uvedl, že nadcházející rozhovory budou pokrývat řadu témat, včetně duševního vlastnictví, nucených přesunů technologií, netarifních bariér, zemědělských služeb či obchodního deficitu.