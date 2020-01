Trump chystá zásadní změny ve WTO, sejde se s jejím šéfem

Davos - Americký prezident Donald Trump avizoval změny ve fungování Světové obchodní organizace (WTO), které označil za dramatické. Řekl to dnes před odletem ze zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Do Washingtonu přijede generální ředitel WTO Roberto Azevedo, podle Trumpa zřejmě už příští týden. Prezident si na fungování WTO dlouho stěžuje a dává je do souvislosti s vysokými deficity, jichž Spojené státy dosahují v zahraničním obchodě.

"Chystáme něco, co bude velmi dramatické," řekl Trump novinářům o připravované cestě šéfa WTO do USA. Azevedo, který byl tiskové konferenci přítomen, řekl, že Spojené státy stejně jako WTO jsou připraveny o změnách jednat a pracovat na nich.

Trump v úterý na úvod zasedání v Davosu vystoupil s projevem, ve kterém hovořil o mimořádném hospodářském rozkvětu USA a o historicky nízké nezaměstnanosti za jeho vlády. To dnes zopakoval. "Jsou to úžasná čísla," řekl. "Jsme zdaleka největší ekonomikou na světě," dodal s tím, že Čína i přes očekávání analytiků za Spojenými státy zaostává.

Prezident zopakoval, že USA s Čínou uzavřely první část významné obchodní smlouvy a že doufá, že obchodní dohodu bude moci Washington uzavřít i s Evropskou unií. "Jinak budeme muset udělat něco jiného," řekl. Trump už dříve oznámil, že pokud se nepodaří dojednat s EU novou smlouvu o obchodních vztazích, zavede cla na evropská auta a další zboží.

Dnes k možnému termínu zavedení cel uvedl, že žádný harmonogram sice není, ale že o jistém datu má představu. "A je to docela brzy," řekl. Dodal, že obchodní dohodu s EU by chtěl uzavřít do prezidentských voleb v USA, což je do listopadu.

Trump: EU nemůže jinak, než dojednat s USA nové obchodní vztahy

Evropská unie nemá jinou možnost, než se Spojenými státy dojednat novou obchodní dohodu. V rozhovoru ve finanční televizi CNBC to dnes řekl americký prezident Donald Trump, který se teď účastní zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. V úterý tam jednal s šéfkou Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou a rozhovory s ní označil za dobré.

Trump už dříve pohrozil, že by mohl uvalit cla na dovoz aut z EU. Po úterní schůzce s von der Leyenovou řekl, že pokud unie se Spojenými státy žádnou novou dohodu neuzavře, bude "muset jednat", a to formou "velmi vysokých cel na jejich auta a další výrobky". To prý také řekl i von der Leyenové.

Dosavadní jednání s Evropskou unií Trump označil za náročná, Evropa ale podle něj Ameriku dlouho využívala. "Máme už opravdu spoustu let obrovský deficit (zahraničního obchodu), s Evropou je to přes 150 miliard dolarů," řekl Trump. Dodal nicméně, že by byl velmi překvapen, kdyby nakonec musel cla zavádět.

Případná americká cla by se dotkla i České republiky. Výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl loni uvedl, že cla na automobilový sektor by potenciálně ohrozila až pětinu českého exportu v automobilovém průmyslu a až 25.000 pracovních míst.

Spojené státy měly v roce 2018 s Evropskou unií v obchodu se zbožím a službami deficit 109 miliard dolarů (2,5 bilionu Kč), uvádí úřad amerického obchodního zmocněnce. Díky vývozu zboží a služeb z USA do zemí EU mohlo mít v roce 2015 práci zhruba 2,6 milionu lidí. Ukazují to záznamy amerického ministerstva obchodu, novější data nejsou k dispozici.

Trump v Davosu prohlásil, že by si rád vyslechl Thunbergovou

Americký prezident Donald Trump dnes před odjezdem z 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu uvedl, že by si rád poslechl projev švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové a že nevěří, že by změna klimatu byla falešnou zprávou. Tématu klimatických změn se dnes ve svém vystoupení věnovala také předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová či předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

Trump v minulosti Thunbergovou několikrát veřejně kritizoval na sociální síti twitter a podle mnohých pozorovatelů má k otázce klimatických změn značně odlišný postoj než švédská aktivistka. Krátce po nástupu do funkce Trump mimo jiné oznámil záměr odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015 s tím, že přísnější klimatická politika by měla nepříznivé dopady na americké podniky.

Americký prezident dnes mimo jiné prohlásil, že jej Thunbergová "porazila v časopisu Time", čímž zřejmě narážel na fakt, že tento americký časopis letos vyhlásil mladou aktivistku osobností roku. Švédku také vyzval, aby přesunula svou pozornost ze Spojených států na "ta špinavější místa", a zároveň označil některé požadavky klimatických aktivistů za nereálné.

Na fóru v Davosu dnes vystoupila v rámci hlavního programu předsedkyně EK von der Leyenová, která v proslovu představila politický program své nové komise. Soustředila se především na chystaný klimatický plán zvaný Evropská zelená dohoda. Přítomné zástupce velkých společností a politiky vyzvala, aby se k plánu připojili a označila jej za cestu budoucího rozvoje. Upozornila také, že EU bude od všech dovozců do Evropy vyžadovat snížení emisí při výrobě zboží, kvůli čemuž by mohla zavést takzvané uhlíkové clo.

Předsedkyně EK se také věnovala otázce ochrany soukromí občanů EU a potvrdila svůj záměr stanovit pravidla pro užívání technologie umělé inteligence a rozpoznávání obličejů.

Stejným tématem se ve svém vystoupení v Davosu zabýval také šéf společnosti Google Sundar Pichai, který prohlásil, že soukromí by v roce 2020 nemělo být považováno za "luxusní zboží". Vyjádřil také podporu evropskému Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které by podle něj mohlo sloužit jako šablona pro podobné předpisy jinde po světě. Pichai před několika dny podpořil i případný dočasný zákaz používání technologie rozpoznávání obličejů, který zvažuje Evropská komise. Kvůli tomu se však dostal do střetu se šéfem společnosti Microsoft Satyou Nadellem, podle kterého je Bruselem navrhované řešení příliš těžkopádné.

Po von der Leyenové vystoupil v Davosu také předseda Evropského parlamentu David Sassoli, který upozornil, že součástí klimatickému plánu komise musí být rovněž kroky ke zmírnění sociálních nerovností. Chudoba má totiž podle něj špatné dopady na životní prostředí a rovnostářské společnosti jsou udržitelnější.