Trump chce zprostředkovat urovnání vztahů mezi Pákistánem a Indií

Washington - Donald Trump se nabídl jako prostředník urovnání napjatých vztahů mezi Pákistánem a Indií, které dlouhodobě komplikuje spor o území Kašmíru. Americký prezident to řekl při setkání s pákistánským premiérem Imranem Chánem v Bílém domě. O tuto službu prý už USA požádal i indický premiér Naréndra Módí. Indické ministerstvo zahraničí ale upozornilo, že o žádosti Módího nic neví.

S premiérem Módím prý Trump svou zprostředkovatelskou misi projednal na summitu hospodářsky nejsilnějších zemí ze skupiny G20 minulý měsíc v japonské Ósace. "(Módí) řekl doopravdy: Chtěl byste být prostředníkem nebo arbitrem? Já odpověděl: Kde? On řekl: V Kašmíru, trvá to tam mnoho, mnoho let," popsal Trump svůj údajný rozhovor s indickým premiérem.

Mluvčí indického ministerstva zahraničí Ravíš Kumar ale Trumpova slova popřel a uvedl, že Módí amerického prezidenta o zprostředkování nežádal. "Indie trvale zastává stanovisko, že veškeré otevřené otázky s Pákistánem musejí být projednány jen dvoustranně," napsal mluvčí na twitteru.

Islámábád a Dillí spolu od získání nezávislosti v roce 1947 vedly čtyři války, z nichž tři byly o himálajskou oblast Kašmír. Obě země, které jsou jadernými mocnostmi, si činí nárok na celý region, každá z nich ale v současnosti ovládá jen jeho část.

Americký prezident dnes dále prohlásil, že Washington a Islámábád spolupracují při hledání cesty k ukončení afghánské války. Podle pákistánského premiéra vede k míru v Afghánistánu jen jediná cesta: mírové jednání s Tálibánem, které je na dobré cestě. Imran Chán slíbil, že bude zástupce Tálibánu v příštích dnech podněcovat, aby v jednání pokračovali.

Trump loni zastavil mnohamilionovou pomoc Islámábádu, protože Pákistán podle Washingtonu poskytuje útočiště teroristům. Dnes Trump prohlásil, že obnovení pomoci závisí na pokroku v úsilí o zastavení války v Afghánistánu.

Podle amerických médií mělo dnešní setkání zahladit neurovnaný vztah mezi oběma politiky, které komentátoři v obou zemích označují za "nepředvídatelné". Bývalý realitní magnát Donald Trump a bývalý hvězdný hráč kriketu Imran Chán mají podobný politický styl a do úřadu nastoupili bez větších politických zkušeností.

Trump loni o pákistánské vládě prohlásil, že pokud jde o afghánský konflikt, "Pákistán pro nás nic nedělá" i přes mnohamiliardovou americkou pomoc. Vyčetl Islámábádu, že věděl o místě úkrytu bývalého vůdce teroristické sítě Al-Káida Usámy bin Ládina ještě dříve, než ho v Pákistánu v roce 2011 zabily americké elitní jednotky.