Trump chce většinu víz poskytovat kvalifikovaným přistěhovalcům

Washington - Nový americký imigrační systém podpoří příchod kvalifikovaných přistěhovalců a zabrání pronikat do USA těm, kteří na to nemají nárok. Plán rovněž ukončí pašování dětí do Spojených států a umožní jejich rychlé vracení rodinám v zemi původu. Prohlásil to dnes americký prezident Donald Trump, který seznámil veřejnost s návrhy nových přistěhovaleckých pravidel. Ty podle něho umožní "konečně zcela zabezpečit hranice". Neočekává se však, že by ve Sněmovně reprezentantů ovládané demokraty měly tyto kroky velkou šanci na přijetí.

"Chceme zůstat zemí otevřenou pro imigranty, ale velká část těch přistěhovalců musí přicházet na základě svých schopností," prohlásil Trump v očekávaném projevu v Bílém domě. Jeho plán počítá s tím, že lidé mířící do USA budou muset prokázat svou kvalifikaci či znalosti angličtiny ještě před tím, než dostanou od amerických úřadů povolení k pobytu.

V současnosti získává většina přistěhovalců americká víza na základě příbuzenských vztahů s lidmi žijícími v USA či z humanitárních důvodů, jen malá část víza obdrží díky svým schopnostem. Trump chce, aby se tento poměr obrátil.

Republikánský prezident, pro něhož je boj s nelegální migrací jedním z hlavních témat, počítá rovněž s růstem výdajů na hraniční bezpečnost a s vytvořením zvláštního fondu pro její financování. Chce rovněž investovat do technologií, které by umožnily stoprocentní kontrolu průchodu lidí a zboží přes hranice.

Trumpova iniciativa však podle amerických komentátorů nemá velkou šanci uspět ve Sněmovně reprezentantů, kterou po loňských volbách ovládají demokraté. Ti se staví proti snižování počtu příbuzenských či humanitárních víz a naopak by chtěli zabezpečit před vyhoštěním migranty, kteří již v USA žijí.