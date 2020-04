Trump chce o penězích pro WHO rozhodnout do konce týdne

Washington - O budoucnosti amerických finančních příspěvků Světové zdravotnické organizaci (WHO) bude rozhodnuto do konce tohoto týdne. Na tiskové konferenci v Bílém domě to v noci na dnešek SELČ prohlásil americký prezident Donald Trump, napsal list The Wall Street Journal. Trump před týdnem pohrozil, že zvažuje kvůli špatné reakci na pandemii nemoci covid-19 pozastavit americké platby WHO.

Postoj republikánského šéfa Bílého domu se nelíbí demokratům, podle kterých něco takového udělat nemůže. "Prezident nemá výhradní pravomoc zablokovat příspěvek Spojených států Světové zdravotnické organizaci. A i kdyby měl, odmítnout financování WHO by jen oslabilo mezinárodní nástroje k boji s pandemií a budoucími globálními zdravotnickými hrozbami," uvedli v prohlášení demokratičtí kongresmani.

Před týdnem Trump obvinil WHO, že situaci nezvládla a že je příliš zaměřená na Čínu. Nejprve tehdy prohlásil, že USA platby pozastaví, později upřesnil, že o této možnosti budou USA nejdříve uvažovat. Nyní oznámil, že rozhodnutí padne do konce týdne.

The Wall Street Journal napsal, že Trumpova vláda uvažuje o svázání příspěvku s počtem amerických pracovníků organizace. Podle zprávy ministerstva zahraničí z roku 2018 tvoří personál WHO ze tří procent občané USA.