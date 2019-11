Trump chce mexické drogové kartely zapsat na seznam teroristů

Washington/Mexiko - Americký prezident Donald Trump chce nechat zapsat mexické drogové kartely na seznam teroristických organizací. Řekl to v rozhovoru poskytnutém konzervativnímu novináři Billovi O'Reillymu, informovala dnes agentura Reuters. Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard varoval, že Mexiko nepřipustí žádnou akci, která by znamenala porušení "národní svrchovanosti".

"Pracoval jsem na tom posledních 90 dní. Víte, zařazení na seznam není lehké, musíte projít procesem," řekl Trump bývalému novináři stanice Fox News O'Reillymu o zařazení mexických drogových kartelů na teroristický seznam. Podle prezidenta ale proces značně pokročil.

V případě, že je určitá skupina zařazena na seznam teroristických organizací, nesmí ji nikdo ve Spojených státech vědomě nabídnout pomoc a její členové nesmí vstoupit na území USA, vysvětlila agentura Reuters. Finanční instituce, které zjistí, že mají ve správě peníze spojené s takovýmito skupinami, musí prostředky zablokovat a upozornit na ně ministerstvo financí. Na seznam teroristických organizaci se v minulosti dostaly například islamistické organizace Al-Káida či Islámský stát (IS).

"Mexiko nikdy nepřipustí žádnou akci, která by znamenala porušení jeho národní svrchovanosti. Budeme tvrdě jednat," napsal v reakci na Trumpova slova na twitter mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard.

Jeho úřad v prohlášení uvedl, že Mexiko hodlá USA požádat o schůzku na vysoké úrovni, na které by vysvětlilo svou pozici a na oplátku žádalo vysvětlení té americké. Ministerstvo rovněž hodlá "podpořit dialog" o tom, jak zabránit tomu, aby se z USA dostávaly do rukou zločinců v Mexiku zbraně a peníze.

V pondělí mexický ministr Ebrard řekl, že neočekává, že by USA mexické drogové gangy na seznam teroristických organizací zařadily. Upozornil, že by v takovém případě mohly na základě amerických zákonů Spojené státy v Mexiku přímo zasáhnout. "To samozřejmě nemůžeme akceptovat," řekl Ebrard.

Trump před časem na twitteru Mexiku nabídl, že mu pomůže s "válkou" proti drogovým kartelům. Nabídka přišla krátce poté, co na severu Mexika zabili ozbrojenci devět členů americko-mexické mormonské rodiny - šest dětí a tři ženy.

Mexiko se dlouhodobě potýká s násilnou trestnou činností. V loňském roce v zemi se 130 miliony obyvatel zavraždili přes 36.000 lidí. Na každý den tak připadalo v průměru zhruba 100 vražd. Za násilí jsou z velké části zodpovědné právě drogové kartely.