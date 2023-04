Trump čelí obžalobě o 34 bodech, u soudu se prohlásil za nevinného

New York - Bývalý americký prezident Donald Trump dnes u soudu v New Yorku prohlásil, že se necítí vinen, když byl obeznámen s obviněními spojenými s kauzou plateb pro údajné milenky před prezidentskými volbami roku 2016. Soud zároveň zveřejnil obžalobu, která podle deníku The New York Times čítá 34 trestných činů. Podle agentury Reuters se ve všech bodech jedná o falšování podnikatelských záznamů.

Trump přijel k soudu, jako první exprezident USA si vyslechne obžalobu

Bývalý šéf Bílého domu Donald Trump dnes přijel do budovy soudu v New Yorku, aby si jako první exprezident v dějinách Spojených států vyslechl obvinění v trestní kauze. Čelí obžalobě spojené zřejmě s platbami za mlčení údajných milenek v době vrcholící prezidentské kampaně v roce 2016. Obviněného čekalo zatčení, při krátkém soudním jednání mu pak budou přečteny body obžaloby a Trump následně podle svých právníků uvede, že se cítí nevinný.

Bezprecedentní trestní stíhání, které exprezident a jeho spojenci označují za politicky motivované, přichází zhruba rok a půl před volbami, v nichž chce Trump usilovat o znovuzvolení do prezidentské funkce. Podle dosavadních průzkumů je favoritem na zisk nominace Republikánské strany, očekávaný soudní proces tak pravděpodobně bude výrazným motivem kampaně. Zároveň by mohla přijít další obvinění v jiných kauzách, v nichž je Trump vyšetřován.

Hlava státu z let 2017 až 2021 dnes k soudu přijela od Trump Tower v koloně automobilů za doprovodu příslušníků tajné služby, tedy prezidentské ochranky, která má povinnost na Trumpa dohlížet i po odchodu z Bílého domu. Televizní kamery zachytily, jak exprezident vystoupil z auta a zamával směrem k novinářům, načež rychle zmizel v soudní budově. Při odjezdu z Trump Tower zase ukázal směrem k přihlížejícím vztyčenou pěst.

"Jedu na dolní Manhattan... zdá se to tak surreálné," uvedl v příspěvku na své sociální síti Truth Social zveřejněném těsně před příjezdem k soudu. "Wow, oni mě opravdu zatknou. Nemůžu uvěřit, že se tohle v Americe děje," dodal.

Během dopoledne obviněný pokračoval ve slovních útocích na newyorské úřady včetně soudce Juana Merchana, který má jeho případ na starosti. Na Truth Social mimo jiné napsal, že je "silně stranický".

Exprezidenta po příjezdu k soudu čekala procedura spojená se zatčením, včetně odebrání otisků prstů. Policejní fotografie obviněného nakonec podle médií pravděpodobně pořízena nebude a nečekalo se, že by byl Trump do soudní síně přiveden v poutech. Hlavním bodem programu je jednání vedené soudcem Merchanem, při kterém budou oznámena obvinění, načež Trump dostane možnost vyjádřit se k otázce své viny.

Na místě kvůli obavám z nepokojů panovala mimořádná bezpečnostní opatření. Budova soudu byla obklopená kovovými zátarasy a policisty, jakož i novináři z celého světa. Reportéři se mísili se stoupenci bývalého prezidenta, kteří svolali manifestaci v parku na druhé straně ulice, na místo dorazili také jeho kritici. Podle některých reportérů bylo před soudní budovou více novinářů než protestujících, přestože Trump své stoupence vyzval k protestům.

Nadcházející obžaloba exprezidenta vychází z dlouhého vyšetřování jeho financí, které v uplynulých letech vedlo státní zastupitelstvo na Manhattanu. Velká porota sestavená kvůli vyhodnocení důkazů minulý týden schválila obvinění související s vyšetřováním plateb, které od Trumpových spojenců dostaly v roce 2016 dvě ženy, které tvrdí, že měly s Trumpem nemanželský poměr.

Přesná obvinění dnes odpoledne stále nebyla známá a nebylo například jasné, zda se bude obžaloba týkat pouze známějšího případu pornoherečky Stormy Daniels, nebo také druhé větve kauzy kolem modelky Karen McDougalové. Zákulisní informace amerických médií nasvědčovaly obžalobě z falšování obchodních záznamů. Předmětem má být dokumentace k platbám, kterými Trump "peníze za mlčení" proplatil jejich zprostředkovatelům.