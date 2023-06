Trump by v případě odsouzení mohl skončit ve vězení, spekulují média

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump, který dnes předstoupí před soud na Floridě kvůli kauze nezákonného přechovávání tajných dokumentů po svém odchodu z úřadu, by v případě odsouzení mohl skončit ve vězení, spekulují zahraniční média. Podle webu televize MSNBC exprezidentovi, který ve středu oslaví 77. narozeniny, v krajním případě hrozí, že stráví za mřížemi zbytek života. Trump ovšem pochybení odmítá a stejně jako při minulých kauzách se označuje za oběť politického spiknutí.

Republikánský exprezident, který usiluje o návrat do Bílého domu po volbách v roce 2024, je dnes kolem 15:00 místního času (21:00 SELČ) očekáván u federálního soudu v Miami kvůli úkonům spojeným s obžalobou. Federálnímu obvinění čelí jako první bývalá hlava státu. Kromě toho se již v dubnu stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, když si v New Yorku vyslechl obvinění v kauze platby za mlčenlivost údajné milenky.

Federální prokurátoři proti Trumpovi nyní vznášejí obžalobu o 37 bodech v návaznosti na vyšetřování okolností, za kterých po odchodu z funkce přechovával ve svém floridském sídle tisíce vládních dokumentů, včetně těch podléhajících utajení. Obvinění zahrnuje 31 případů úmyslného přechovávání informací o národní obraně v rozporu se zákonem o špionáži. Každý z těchto bodů se pojí s maximálním odnětím svobody v trvání deseti let, píše zpravodajský web BBC. V dalších čtyřech bodech obžaloby, které se týkají spiknutí a zadržování nebo zatajování dokumentů, hrozí v případě odsouzení odnětí svobody v trvání 20 let. Poslední dva body obžaloby se pojí dohromady až s desetiletým vězením, píše BBC.

MSNBC podotýká, že ani v případě odsouzení ve všech bodech nicméně nelze uplatnit prosté sčítání trestů. Federální soudci přihlížejí k pokynům ohledně udělování trestů, které zohledňují různá hlediska, včetně toho, zda odsouzený sehrál v trestném činu vedoucí úlohu. Dalším vodítkem by také mohly být tresty udělované v minulosti v souvislosti s podobnými případy. To by mohl být pro Trumpa problém, pokud by jeho jednání bylo shledáno závažnějším než v jiných případech, kdy byl vyměřen trest odnětí svobody, uvádí MSNBC.

Spekulace jsou nicméně v tuto chvíli ještě poněkud předčasné, jelikož zatím nebyl stanoven ani začátek procesu. Soud by podle BBC mohl začít příští rok kolem amerických prezidentských voleb, které se uskuteční v listopadu. Také by se mohlo stát, že proces začne až po volbách. Jaký budou mít nová obvinění dopad na Trumpovy šance zvítězit v nadcházejících prezidentských volbách, přitom lze jen těžko odhadovat. Obžaloba mu nicméně nebrání v tom ucházet se o post hlavy státu. Kandidovat by mohl i z vězení po případném odsouzení.