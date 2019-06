Trump a Putin jednali o kontrole zbrojení, zahrnující i Čínu

Ósaka (Japonsko) - Prezidenti Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin se na dnešní schůzce v Ósace podle agentury Kjódó dohodli, že budou pokračovat v jednáních o kontrole zbrojení. Trump přitom prohlásil, že nový kontrolní režim musí zahrnovat Čínu.

"Oba státníci se shodli, že zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem odpovídá zájmům obou zemí a celého světa," praví se v prohlášení, které po jednání podle agentury TASS zveřejnil Bílý dům. Prezidenti se k obsahu a výsledku dnešní schůzky zatím obšírněji nevyjádřili.

Prezidenti podle tohoto dokumentu kromě modelu kontroly zbrojení pro 21. století jednali také o situaci v Íránu, Sýrii, Venezuele a na Ukrajině.

Schůzka, uspořádaná na okraji summitu G20, podle Interfaxu trvala skoro půldruhé hodiny, podle agentury TASS hodinu a 20 minut.

Trump před začátkem dnešního jednání ocenil "velmi dobré vztahy" s Putinem. "Myslím, že výsledky této schůzky budou výborné," řekl americký prezident. "Nemohu než souhlasit s prezidentem (USA), máme o čem hovořit," řekl Putin po úvodní řeči Trumpa.

Obě země během posledních měsíců oznámily, že odstupují od dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu z dob studené války. Spojené státy Rusko obviňovaly, že smlouvu porušuje, ruská strana taková tvrzení ale odmítá. Vyčítala také Washingtonu, že od smlouvy odstoupil hlavně kvůli tomu, že se nevztahuje na Čínu.

Putin dnešní schůzku označil za dobrou příležitost, jak pokračovat v dialogu po summitu v Helsinkách loni v červenci. Na něm si prezidenti obou velmocí slíbili obnovení spolupráce svých zemí a Trump tehdy prohlásil, že mrazivé rusko-americké vztahy jsou minulostí.

Trump svému protějšku před novináři v nadsázce sdělil, aby se "nevměšoval do amerických voleb". Podle agentur tak učinil po dotazu reportéra, který se zeptal, zda Trump toto téma před Putinem zmíní na společném jednání. Ruský prezident na Trumpovu poznámku zareagoval úsměvem.

Šéf Bílého domu a šéf Kremlu se také několikrát setkali na okraj různých mezinárodních konferencí a počátkem minulého měsíce si spolu půldruhé hodiny telefonovali.

Jednání se z ruské strany zúčastnil ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr financí Anton Siluanov, Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov a tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Součástí delegace Spojených států je ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr financí Steven Mnuchin, poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnosti John Bolton, personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney a tisková mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová.

Ukrajinská média připomněla, že obdobná schůzka se měla konat i na předchozím summitu G20 v Buenos Aires v Argentině, ale Bílý dům ji zrušil kvůli incidentu v Kerčském průlivu, kde loni v listopadu Rusové ostřelovali a zajali tři ukrajinská plavidla s 24 námořníky. Nyní, v Ósace, Trump řekl, že toto téma není na pořadu. "Neposuzovali jsme to," odpověděl na otázky novinářů podle listu Ukrajinska pravda.

Trump také uvedl, že očekává produktivní setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem; schůzka je podle agentury Reuters velice očekávaná vzhledem k napětí v americko-čínských obchodních vztazích. "Kdo ví, ale myslím, že to bude produktivní. Přinejmenším to bude produktivní. Uvidíme, co se stane a co z toho vzejde," řekl reportérům. Na otázku, zda slíbil čínskému prezidentovi šestiměsíční odklad cel, Trump řekl: "Ne."

Abe na úvod summitu G20 vyzval k překonání obchodních sporů

Japonský premiér Šinzó Abe na úvod summitu G20 vyjádřil obavy ze sílících obchodních a politických sporů ve světě a vyzval světové vůdce ke spolupráci. Kromě obchodu budou státníci na dvoudenní schůzce jednat i o ochraně životního prostředí či o konfliktu na Blízkém východě.

"Volný trh a otevřená ekonomika jsou klíčové pro zajištění míru a prosperity. Restriktivní a odvetná opatření v obchodních konfliktech neprospějí žádné zemi," prohlásil Abe s očividným poukazem na obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou, během níž na sebe obě země od loňského roku vzájemně uvalují cla.

"Obchodní a geopolitické napětí roste," varoval Abe, podle něhož hrozí v důsledku sporů zpomalení globální ekonomiky. "Přeji si, aby země G20 daly jasně najevo odhodlání přispět k růstu," dodal.

Podle tiskových agentur bude práce na formulaci závěrečného dokumentu ze schůzky velmi náročná, protože státy G20, které se podílejí na světové produkci 85 procenty, se neshodují v názorech na množství otázek od reformy Světové obchodní organizace přes klimatické změny po migraci.

Ruská agentura Interfax uvedla, že při dnešním tradičním společném fotografování účastníků summitu měl Trump původně stát vedle čínského prezidenta, nakonec však skončili v jiném rozestavení. Vedle šéfa Bílého domu se nakonec postavil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který měl být po boku ruského prezidenta Vladimira Putina, napsala agentura Interfax.

Čínský prezident kritizoval ochranářská opatření vyspělých zemí

Čínský prezident Si Ťin-pching považuje protekcionistická opatření některých vyspělých zemí za největší hrozbu pro stabilitu světového hospodářství. Prohlásil to podle agentury Reuters na setkání s představiteli zemí BRICS na okraj summitu G20.

Opatření k ochraně hospodářství rozvinutých států, které vedou k obchodním konfliktům a ekonomickým blokádám, podle Sia ohrožují globální ekonomickou stabilitu. "Tohle všechno ničí světový obchodní řád. Má to rovněž dopady na společné zájmy našich zemí, zastiňuje to mír a světovou stabilitu," řekl Si.

Čínský prezident dodal, že za takové situace by uskupení BRICS, které vedle Číny tvoří Brazílie, Ruska, Indie a Jihoafrická republika, mělo posílit své schopnosti vypořádat se s externími riziky.

Indický premiér Naréndra Módí na jednání se zástupci BRICS uvedl, že je třeba se zaměřit na reformu Světové obchodní organizace (WTO), aby se dosáhlo vyváženého rozvoje světového hospodářství a aby růst byl otevřen pro každého.

Putin souhlasil s tím, že světový obchod je třeba přizpůsobit současnému rozvoji, zároveň ale varoval před pokusy zničit či omezit roli WTO.

Ruský prezident rovněž vyzval k tomu, aby země BRICS zaujaly aktivnější roli v řešení krize v Sýrii. Moskva je klíčovým spojencem režimu autoritářského syrského prezidenta Bašára Asada.